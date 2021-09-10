История культового силуэта, прочно осевшего в мужской (и не только) моде.

Что это за кеды и при чем тут армия

Верх из белой кожи, панели из замши и контрастная резиновая подошва — так выглядят оригинальные кеды немецкой армии (German Army Trainer, или сокращенно GAT) конца 70-х — начала 80-х. Как и следует из названия, эта обувь предназначалась для военнослужащих. Пары выдавались немецким солдатам для ежедневных тренировок в помещениях. Несмотря на полувековую историю силуэта, до сих пор неясно, кому принадлежит его дизайн. Авторство делят между враждовавшими братьями Дасслер — Адольфом (основателем adidas) и Рудольфом (основателем Puma). К слову, интерпретации этих самых кед периодически появляются в коллекциях у обоих брендов. Модель BW Army — у adidas Originals и Army Trainer OG — у Puma.

Метод Маржелы и появление Replica

За популяризацию кед немецкой армии стоит поблагодарить Мартина Маржелу. Именно бельгийский дизайнер превратил эту обувь в классику современного гардероба. Согласно легенде, Маржела наткнулся на GAT в 90-х. Причем не в Германии, а в Австрии. Дизайнер был впечатлен и купил сразу с десяток пар. В начале нулевых армейские кеды стали появляться в ротации бренда. Метод Маржелы выглядел так: оптовая закупка винтажных пар, их тотальная чистка, замена шнурков и, наконец, тиснение фирменного брендинга с цифрами на язычке. Некоторые пары приходилось перекрашивать. К середине нулевых Maison Margiela перестал использовать винтаж и начал выпускать собственные кеды. По канонам оригинальных GAT, но из более дорогостоящих материалов. Так появилась модель Replica, которая до сих пор фигурирует в коллекциях бренда. Помимо базовой версии Maison Margiela также выпускает огромное количество всевозможных интерпретаций силуэта.

Сегодня эти кеды настолько прочно ассоциируются с брендом, что многие даже не слышали об их корнях. И наверняка не знают, что после Маржелы люксовые версии силуэта также выпускали Dior и Hender Scheme.

А что сейчас

Сегодня кеды немецкой армии — это общепризнанная классика. Благодаря универсальному и практичному дизайну они запросто адаптируются под любой гардероб. Да, большую роль в успехе сыграл Мартин Маржела, но выбор не ограничивается бесконечными Replica за 400+ долларов.

Есть куда более бюджетные решения — например, от вышеупомянутых adidas и Puma. Есть приемлемая альтернатива от словацких обувных мастеров — Novesta. Их версия GAT доступна сразу в нескольких цветовых решениях: белом, черном, темно-синем, бордовом и бежевом. Еще одну вариацию кед можно также найти у японского Reproduction of Found — бренд специализируется на ремейках классической армейской обуви разных стран.

Ну и, конечно, для тех, кто хочет максимально аутентичную пару, можно поискать винтаж. Парижский магазин Brut, о котором мы недавно рассказывали, периодически продает оригинальные GAT. Причем помимо затертых, поношенных экземпляров здесь можно найти и дедсток-пары (то есть новые), сохранившиеся с 80-х.