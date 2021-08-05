Смелая кастомизация популярных моделей.
В прошлом году мы рассказывали о мастерской Recouture из Токио, которая специализируется на смелой кастомизации кроссовок. Ее владелец Шун Хиросе постоянно экспериментирует и переосмысляет спортивную классику на более формальный лад.
Чем‑то похожим занимается тайваньская студия Rifare. Сегодня мы познакомим вас с ней. Главный прием студии — превращение кроссовок и кед в таби. Причем вообще любых. Глядя на результаты Rifare, становится ясно, что мастер студии много времени провел за «раздвоением» носков у кроссовок и хорошо знает свое дело.
Помимо превращения в таби, Rifare отлично удаются эксперименты с альтернативным верхом. Так, студия мастерски интерпретирует классические модели New Balance из линеек Made in USA и Made in UK, заменяя изначальные материалы. Например, выполняет комбинированный верх из гладкой итальянской кожи, ворсистой замши и сетки. Как правило, выглядит достойно и свежо.
Другой прием Rifare — замена базовой подошвы модели. Не важно, идет речь о 991-х New Balance или Nike Dunk, замена основания может заметно освежить силуэт. Чаще всего мастер студии использует технологичные варианты Vibram либо вырезает середину из уже имеющейся подошвы.
В инстаграм-аккаунте студии регулярно публикуются новые кастомы, а также прототипы будущих проектов. Для заинтересовавшихся — оформить предзаказ на новинку можно, написав в директ. Вам скажут финальную стоимость, способы предоплаты и сроки выполнения. В зависимости от сложности конструкции стоимость кроссовок может доходить до 800 долларов.