В прошлом году мы рассказывали о мастерской Recouture из Токио, которая специализируется на смелой кастомизации кроссовок. Ее владелец Шун Хиросе постоянно экспериментирует и переосмысляет спортивную классику на более формальный лад.

Чем‑то похожим занимается тайваньская студия Rifare. Сегодня мы познакомим вас с ней. Главный прием студии — превращение кроссовок и кед в таби. Причем вообще любых. Глядя на результаты Rifare, становится ясно, что мастер студии много времени провел за «раздвоением» носков у кроссовок и хорошо знает свое дело.