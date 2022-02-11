Парфюмерная индустрия немного оправилась от пандемии и привыкает к новым реалиям. Рассказываем, на какие ноты сейчас ориентируются бренды и чем мы с вами скоро будем пахнуть.

Кокос

Не так давно парфюмерный кокос можно было встретить разве что в рядах моноароматов либо среди гурманской парфюмерии, где его ноты терялись в нагромождении ванили, шоколада или фруктов, часто превращая композицию в липкий ком. Сейчас же кокос переживает свое второе рождение, но на этот раз не как нечто съедобное, а через ассоциации с труднодоступным отпуском на море.

Comme des Garçons x ERL Sunscreen, 7275 р.
Когда речь заходит о современных кокосовых духах, чаще всего на ум приходит аналогия со знакомой многим отдушкой санскринов (без нее не обошелся и этот текст), но Comme des Garçons вместе с калифорнийским брендом ERL решили пойти от обратного — этот Sunscreen вдохновлен косметическим ароматизатором. Получилось неприторно, слегка кисло и прозрачно

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Mugler Alien Goddess, 6795 р.
Солоноватое кокосовое молочко с ванильными и белоцветочными оттенками. То ли концентрированный аромат клейкого риса, то ли запах жирного слоя солнцезащитного крема вперемешку с пляжной пинаколадой.

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Maison Margiela Replica Bubble Bath, 5537 р.
Кокос для начинающих. Сладкие ноты здесь прячутся за щекочущей нос пеной из бергамота и мускуса. Если прочие кокосы — санскрин, то Bubble Bath — кондиционер для стирки шерстяных свитеров.

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Инжир

Из кокосового тренда неожиданно выходит тенденция на инжирные запахи. Несмотря на то, что фрукт от ореха сильно отличается, в их ароматических профилях есть схожие оттенки. Например, лактонность — мякоть инжира в сочетании со сладкими пряностями или белыми цветами превращается из фруктовой в кондитерскую. Но вообще инжир — универсальная нота. Свежесть его листьев удачно вписывается в зеленые композиции, а копченые аккорды подсушенного плода стройно ложатся в кожаные ароматы.

Hermetica Figfever, 6250 р.
Редкий случай, когда многообразие фруктов не превращается в сомнительный компот. Адепты натуральной парфюмерии Hermetica подают инжир с яблоком, которое не вызывает оскомину, сладкой сливой и горстью черной смородины

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Le Labo The Matcha 26, 21 580 р.
Предупреждаем: название вас обманывает. Пудровые аккорды чая матча в аромате можно почувствовать лишь под конец, когда выветрится свежесть инжирного листа, стекут брызги апельсинового сока и уйдет животный душок.

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Mirko Buffini Eau Savoir, 13 900 р.
Инжир подмешали в розовое варенье и все это спрятали в оболочку мужского парфюма — с маскулинным ветивером и бергамотом.

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Османтус

Некоторые парфюмерные тренды появляются из потребности индустрии зарекомендовать себя на конкретном рынке. Так часто объясняют бум ароматов с османтусом — цветком, который особенно любят в странах Восточной Азии. Правда, в случае с этой нотой брендам не приходится идти на компромисс: многообразие оттенков османтуса — медовый, персиковый, чайный, пудровый — легко вписать в композиции на любой вкус.

Molinard Osmanthus, 4500 р.
Сладость османтуса дополняется резкостью красного перца, бергамота и мускуса. Все вместе превращается в запах шипучего игристого с абрикосовыми нотами

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Estée Lauder Paradise Moon, 9000 р.

В фильме «Паразиты» есть короткая, но впечатляющая сцена. Герои, с целью незаметно вызвать приступ аллергии у домоправительницы, срезают пушистый слой кожицы на персике. Кажется Paradise Moon пахнет так же — еле уловимым персиком и коварной замшевой горечью.

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Maison Crivelli Osmanthe Kodoshan, 16 235 р.
Сладкий цветок в непривычной компании солоноватого аниса и сырых пачули. Представьте, что пьете зеленый чай с лепестками вприкуску с небольшим кусочком пармезана.

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Чай

Пристрастие к чаю тоже кажется данью азиатскому рынку, а еще велнес-трендам. Маття сейчас можно найти не только в каждой второй кофейне, но и среди ассортимента брендов косметики для ухода за кожей или у производителей зубных паст. Логично, что ее пыльно-сливочные ноты все чаще появляются и в духах. Вспоминают бренды и о других разновидностях чая — черном, мате и ройбуше.

Estée Lauder Tender Light, 9000 р.
Прозрачный стакан некрепкого зеленого чая с бергамотом и белыми цветами. Как и с любым жасминовым напитком, легкость композиции обманчива, и, если переборщить, может закружиться голова

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Chris Collins African Rooibos, 14 280 р.
Невероятно правдоподобный запах красного травяного чая. Можно уловить и медовую сладость напитка, и хвойную свежесть.

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Maison Margiela Replica Matcha Meditation, 10 017 р.

Чай матча в его лучшем исполнении — на кокосовом молоке, с густой сливочной пеной и украшением из зеленого порошка.

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Зелень

Парфюмеры перенесли овощи, свежую траву, салатные листья и прочую сочную зелень из разряда ингредиентов для дополнения композиции в ее центр: Comme des Garçons и Diptyque украшают розы свеклой, Frederic Malle выпустил свои «Синтетические джунгли», а Tom Ford интригует поклонников зеленым флаконом.

Отдельная грань травяных запахов — ароматы с нотой конопли. Последнюю очень любят парфмаркетологи, но не всегда понимают потребители. Двойственность ситуации налицо: пока Maison Margiela снимает с производства свой древесно-дымный Music Festival, другие бренды смело мешают марихуану с тмином, эвкалиптом и цитрусами.

French Gallantry State of Mind, 16 065 р.

Модная органическая приправа — орегано, чабрец, шалфей, базилик, лавровый лист — с сочными и острыми томатами. Первые несколько минут вы будете пахнуть как блюдо из ресторана итальянской кухни, а потом композиция превратится в аромат новенькой кожаной сумки

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Les Liquides Imaginaires Melancolia, 18 800 р.

Удивительно, но холодность этому аромату придает не мята (она здесь сладкая, как в леденце), а резкий кардамон и острый имбирь. За этим мощным первым рядом прячется цветочность лемонграсса и сложные оттенки листьев сельдерея.

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Parfumerie Particulière Belle Epoque, 18 900 р.

Зелень для тех, кто грядкам предпочитает травяные ликеры. «Прекрасная эпоха» пахнет затянувшимся застольем богемы — стопками абсента и лакричной водки в дыму восточных благовоний.

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