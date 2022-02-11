Парфюмерная индустрия немного оправилась от пандемии и привыкает к новым реалиям. Рассказываем, на какие ноты сейчас ориентируются бренды и чем мы с вами скоро будем пахнуть.
Кокос
Не так давно парфюмерный кокос можно было встретить разве что в рядах моноароматов либо среди гурманской парфюмерии, где его ноты терялись в нагромождении ванили, шоколада или фруктов, часто превращая композицию в липкий ком. Сейчас же кокос переживает свое второе рождение, но на этот раз не как нечто съедобное, а через ассоциации с труднодоступным отпуском на море.
Comme des Garçons x ERL Sunscreen, 7275 р.
Когда речь заходит о современных кокосовых духах, чаще всего на ум приходит аналогия со знакомой многим отдушкой санскринов (без нее не обошелся и этот текст), но Comme des Garçons вместе с калифорнийским брендом ERL решили пойти от обратного — этот Sunscreen вдохновлен косметическим ароматизатором. Получилось неприторно, слегка кисло и прозрачно
Mugler Alien Goddess, 6795 р.
Солоноватое кокосовое молочко с ванильными и белоцветочными оттенками. То ли концентрированный аромат клейкого риса, то ли запах жирного слоя солнцезащитного крема вперемешку с пляжной пинаколадой.
Maison Margiela Replica Bubble Bath, 5537 р.
Кокос для начинающих. Сладкие ноты здесь прячутся за щекочущей нос пеной из бергамота и мускуса. Если прочие кокосы — санскрин, то Bubble Bath — кондиционер для стирки шерстяных свитеров.
Инжир
Из кокосового тренда неожиданно выходит тенденция на инжирные запахи. Несмотря на то, что фрукт от ореха сильно отличается, в их ароматических профилях есть схожие оттенки. Например, лактонность — мякоть инжира в сочетании со сладкими пряностями или белыми цветами превращается из фруктовой в кондитерскую. Но вообще инжир — универсальная нота. Свежесть его листьев удачно вписывается в зеленые композиции, а копченые аккорды подсушенного плода стройно ложатся в кожаные ароматы.
Hermetica Figfever, 6250 р.
Редкий случай, когда многообразие фруктов не превращается в сомнительный компот. Адепты натуральной парфюмерии Hermetica подают инжир с яблоком, которое не вызывает оскомину, сладкой сливой и горстью черной смородины
Le Labo The Matcha 26, 21 580 р.
Предупреждаем: название вас обманывает. Пудровые аккорды чая матча в аромате можно почувствовать лишь под конец, когда выветрится свежесть инжирного листа, стекут брызги апельсинового сока и уйдет животный душок.
Mirko Buffini Eau Savoir, 13 900 р.
Инжир подмешали в розовое варенье и все это спрятали в оболочку мужского парфюма — с маскулинным ветивером и бергамотом.
Османтус
Некоторые парфюмерные тренды появляются из потребности индустрии зарекомендовать себя на конкретном рынке. Так часто объясняют бум ароматов с османтусом — цветком, который особенно любят в странах Восточной Азии. Правда, в случае с этой нотой брендам не приходится идти на компромисс: многообразие оттенков османтуса — медовый, персиковый, чайный, пудровый — легко вписать в композиции на любой вкус.
Molinard Osmanthus, 4500 р.
Сладость османтуса дополняется резкостью красного перца, бергамота и мускуса. Все вместе превращается в запах шипучего игристого с абрикосовыми нотами
Estée Lauder Paradise Moon, 9000 р.
В фильме «Паразиты» есть короткая, но впечатляющая сцена. Герои, с целью незаметно вызвать приступ аллергии у домоправительницы, срезают пушистый слой кожицы на персике. Кажется Paradise Moon пахнет так же — еле уловимым персиком и коварной замшевой горечью.
L’Occitane Osmanthus, 5300 р.
Бренду всегда удавались жизнерадостные ароматы «про лето» и этот — не исключение. Османтус здесь пахнет грушево-лимонной тарталеткой с меренгой — сладкой, но не приторной.
Maison Crivelli Osmanthe Kodoshan, 16 235 р.
Сладкий цветок в непривычной компании солоноватого аниса и сырых пачули. Представьте, что пьете зеленый чай с лепестками вприкуску с небольшим кусочком пармезана.
Чай
Пристрастие к чаю тоже кажется данью азиатскому рынку, а еще велнес-трендам. Маття сейчас можно найти не только в каждой второй кофейне, но и среди ассортимента брендов косметики для ухода за кожей или у производителей зубных паст. Логично, что ее пыльно-сливочные ноты все чаще появляются и в духах. Вспоминают бренды и о других разновидностях чая — черном, мате и ройбуше.
Estée Lauder Tender Light, 9000 р.
Прозрачный стакан некрепкого зеленого чая с бергамотом и белыми цветами. Как и с любым жасминовым напитком, легкость композиции обманчива, и, если переборщить, может закружиться голова
Chris Collins African Rooibos, 14 280 р.
Невероятно правдоподобный запах красного травяного чая. Можно уловить и медовую сладость напитка, и хвойную свежесть.
Les Bains Guerbois 1900 L’Heure De Proust, 12 920 р.
Оставим прустские фантазии бренда. L’Heure De Proust — это чаепитие в духе «Алисы в стране чудес». Крепкий черный чай в розовом фарфоре, засахаренные фиалки, лимонные дольки и шоколадные конфеты ассорти.
Maison Margiela Replica Matcha Meditation, 10 017 р.
Чай матча в его лучшем исполнении — на кокосовом молоке, с густой сливочной пеной и украшением из зеленого порошка.
Зелень
Парфюмеры перенесли овощи, свежую траву, салатные листья и прочую сочную зелень из разряда ингредиентов для дополнения композиции в ее центр: Comme des Garçons и Diptyque украшают розы свеклой, Frederic Malle выпустил свои «Синтетические джунгли», а Tom Ford интригует поклонников зеленым флаконом.
Отдельная грань травяных запахов — ароматы с нотой конопли. Последнюю очень любят парфмаркетологи, но не всегда понимают потребители. Двойственность ситуации налицо: пока Maison Margiela снимает с производства свой древесно-дымный Music Festival, другие бренды смело мешают марихуану с тмином, эвкалиптом и цитрусами.
French Gallantry State of Mind, 16 065 р.
Модная органическая приправа — орегано, чабрец, шалфей, базилик, лавровый лист — с сочными и острыми томатами. Первые несколько минут вы будете пахнуть как блюдо из ресторана итальянской кухни, а потом композиция превратится в аромат новенькой кожаной сумки
Les Liquides Imaginaires Melancolia, 18 800 р.
Удивительно, но холодность этому аромату придает не мята (она здесь сладкая, как в леденце), а резкий кардамон и острый имбирь. За этим мощным первым рядом прячется цветочность лемонграсса и сложные оттенки листьев сельдерея.
Photo/Genics + Co No.6 Hyssop, 4350 р.
Бренд восхваляет медицинские травы через модные флаконы с зелеными ароматами. Hyssop — посвящению иссопу лекартственному — аналогу шалфея. Поэтому пахнет композиция сладкими леденцами от кашля c мятой, чабрецом, хвоей и медом.
Frederic Malle Synthetic Jungle, 14 760 р.
Салатная смесь, которую вы видите в инстаграм-аккаунтах калифорнийских зож-блоггерш: кейл, мангольд, базилик. Когда гиперреалистичная зелень улетучиваются, аромат трансформируется в терпкую смесь мха и белых цветов.
Comme des Garcons Ganja, 4425 р.
Под прямолинейным названием скрывается совсем не простой аромат. Ноты конопли, напоминающие влажное нагретое дерево, здесь спрятаны под душистым тмином.
Salle Privee Illegal, 23 885 р.
«Нелегальность» этой композиции тоже базируется на нотах конопли. Но они ловко прячутся в многоголосье похожих дымных, тяжелых, насыщенных запахов — смеси древесины, кожи, гераниевого листа и кардамона.
Parfumerie Particulière Belle Epoque, 18 900 р.
Зелень для тех, кто грядкам предпочитает травяные ликеры. «Прекрасная эпоха» пахнет затянувшимся застольем богемы — стопками абсента и лакричной водки в дыму восточных благовоний.