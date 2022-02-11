Парфюмерная индустрия немного оправилась от пандемии и привыкает к новым реалиям. Рассказываем, на какие ноты сейчас ориентируются бренды и чем мы с вами скоро будем пахнуть.

Кокос Не так давно парфюмерный кокос можно было встретить разве что в рядах моноароматов либо среди гурманской парфюмерии, где его ноты терялись в нагромождении ванили, шоколада или фруктов, часто превращая композицию в липкий ком. Сейчас же кокос переживает свое второе рождение, но на этот раз не как нечто съедобное, а через ассоциации с труднодоступным отпуском на море.

Comme des Garçons x ERL Sunscreen, 7275 р.

Когда речь заходит о современных кокосовых духах, чаще всего на ум приходит аналогия со знакомой многим отдушкой санскринов (без нее не обошелся и этот текст), но Comme des Garçons вместе с калифорнийским брендом ERL решили пойти от обратного — этот Sunscreen вдохновлен косметическим ароматизатором. Получилось неприторно, слегка кисло и прозрачно 1 из 3 Mugler Alien Goddess, 6795 р.

Солоноватое кокосовое молочко с ванильными и белоцветочными оттенками. То ли концентрированный аромат клейкого риса, то ли запах жирного слоя солнцезащитного крема вперемешку с пляжной пинаколадой. 2 из 3 Maison Margiela Replica Bubble Bath, 5537 р.

Кокос для начинающих. Сладкие ноты здесь прячутся за щекочущей нос пеной из бергамота и мускуса. Если прочие кокосы — санскрин, то Bubble Bath — кондиционер для стирки шерстяных свитеров. 3 из 3

Инжир Из кокосового тренда неожиданно выходит тенденция на инжирные запахи. Несмотря на то, что фрукт от ореха сильно отличается, в их ароматических профилях есть схожие оттенки. Например, лактонность — мякоть инжира в сочетании со сладкими пряностями или белыми цветами превращается из фруктовой в кондитерскую. Но вообще инжир — универсальная нота. Свежесть его листьев удачно вписывается в зеленые композиции, а копченые аккорды подсушенного плода стройно ложатся в кожаные ароматы.

Hermetica Figfever, 6250 р.

Редкий случай, когда многообразие фруктов не превращается в сомнительный компот. Адепты натуральной парфюмерии Hermetica подают инжир с яблоком, которое не вызывает оскомину, сладкой сливой и горстью черной смородины 1 из 3 Le Labo The Matcha 26, 21 580 р.

Предупреждаем: название вас обманывает. Пудровые аккорды чая матча в аромате можно почувствовать лишь под конец, когда выветрится свежесть инжирного листа, стекут брызги апельсинового сока и уйдет животный душок. 2 из 3 Mirko Buffini Eau Savoir, 13 900 р.

Инжир подмешали в розовое варенье и все это спрятали в оболочку мужского парфюма — с маскулинным ветивером и бергамотом. 3 из 3

Османтус Некоторые парфюмерные тренды появляются из потребности индустрии зарекомендовать себя на конкретном рынке. Так часто объясняют бум ароматов с османтусом — цветком, который особенно любят в странах Восточной Азии. Правда, в случае с этой нотой брендам не приходится идти на компромисс: многообразие оттенков османтуса — медовый, персиковый, чайный, пудровый — легко вписать в композиции на любой вкус.

Molinard Osmanthus, 4500 р.

Сладость османтуса дополняется резкостью красного перца, бергамота и мускуса. Все вместе превращается в запах шипучего игристого с абрикосовыми нотами 1 из 4 Estée Lauder Paradise Moon, 9000 р. В фильме «Паразиты» есть короткая, но впечатляющая сцена. Герои, с целью незаметно вызвать приступ аллергии у домоправительницы, срезают пушистый слой кожицы на персике. Кажется Paradise Moon пахнет так же — еле уловимым персиком и коварной замшевой горечью. 2 из 4 L’Occitane Osmanthus, 5300 р.

Бренду всегда удавались жизнерадостные ароматы «про лето» и этот — не исключение. Османтус здесь пахнет грушево-лимонной тарталеткой с меренгой — сладкой, но не приторной. 3 из 4 Maison Crivelli Osmanthe Kodoshan, 16 235 р.

Сладкий цветок в непривычной компании солоноватого аниса и сырых пачули. Представьте, что пьете зеленый чай с лепестками вприкуску с небольшим кусочком пармезана. 4 из 4

Чай Пристрастие к чаю тоже кажется данью азиатскому рынку, а еще велнес-трендам. Маття сейчас можно найти не только в каждой второй кофейне, но и среди ассортимента брендов косметики для ухода за кожей или у производителей зубных паст. Логично, что ее пыльно-сливочные ноты все чаще появляются и в духах. Вспоминают бренды и о других разновидностях чая — черном, мате и ройбуше.

Estée Lauder Tender Light, 9000 р.

Прозрачный стакан некрепкого зеленого чая с бергамотом и белыми цветами. Как и с любым жасминовым напитком, легкость композиции обманчива, и, если переборщить, может закружиться голова 1 из 4 Chris Collins African Rooibos, 14 280 р.

Невероятно правдоподобный запах красного травяного чая. Можно уловить и медовую сладость напитка, и хвойную свежесть. 2 из 4 Les Bains Guerbois 1900 L’Heure De Proust, 12 920 р. Оставим прустские фантазии бренда. L’Heure De Proust — это чаепитие в духе «Алисы в стране чудес». Крепкий черный чай в розовом фарфоре, засахаренные фиалки, лимонные дольки и шоколадные конфеты ассорти. 3 из 4 Maison Margiela Replica Matcha Meditation, 10 017 р. Чай матча в его лучшем исполнении — на кокосовом молоке, с густой сливочной пеной и украшением из зеленого порошка. 4 из 4

Зелень Парфюмеры перенесли овощи, свежую траву, салатные листья и прочую сочную зелень из разряда ингредиентов для дополнения композиции в ее центр: Comme des Garçons и Diptyque украшают розы свеклой, Frederic Malle выпустил свои «Синтетические джунгли», а Tom Ford интригует поклонников зеленым флаконом. Отдельная грань травяных запахов — ароматы с нотой конопли. Последнюю очень любят парфмаркетологи, но не всегда понимают потребители. Двойственность ситуации налицо: пока Maison Margiela снимает с производства свой древесно-дымный Music Festival, другие бренды смело мешают марихуану с тмином, эвкалиптом и цитрусами.

French Gallantry State of Mind, 16 065 р. Модная органическая приправа — орегано, чабрец, шалфей, базилик, лавровый лист — с сочными и острыми томатами. Первые несколько минут вы будете пахнуть как блюдо из ресторана итальянской кухни, а потом композиция превратится в аромат новенькой кожаной сумки 1 из 7 Les Liquides Imaginaires Melancolia, 18 800 р. Удивительно, но холодность этому аромату придает не мята (она здесь сладкая, как в леденце), а резкий кардамон и острый имбирь. За этим мощным первым рядом прячется цветочность лемонграсса и сложные оттенки листьев сельдерея. 2 из 7 Photo/Genics + Co No.6 Hyssop, 4350 р.

Бренд восхваляет медицинские травы через модные флаконы с зелеными ароматами. Hyssop — посвящению иссопу лекартственному — аналогу шалфея. Поэтому пахнет композиция сладкими леденцами от кашля c мятой, чабрецом, хвоей и медом. 3 из 7 Frederic Malle Synthetic Jungle, 14 760 р. Салатная смесь, которую вы видите в инстаграм-аккаунтах калифорнийских зож-блоггерш: кейл, мангольд, базилик. Когда гиперреалистичная зелень улетучиваются, аромат трансформируется в терпкую смесь мха и белых цветов. 4 из 7 Comme des Garcons Ganja, 4425 р.

Под прямолинейным названием скрывается совсем не простой аромат. Ноты конопли, напоминающие влажное нагретое дерево, здесь спрятаны под душистым тмином. 5 из 7 Salle Privee Illegal, 23 885 р. «Нелегальность» этой композиции тоже базируется на нотах конопли. Но они ловко прячутся в многоголосье похожих дымных, тяжелых, насыщенных запахов — смеси древесины, кожи, гераниевого листа и кардамона. 6 из 7 Parfumerie Particulière Belle Epoque, 18 900 р. Зелень для тех, кто грядкам предпочитает травяные ликеры. «Прекрасная эпоха» пахнет затянувшимся застольем богемы — стопками абсента и лакричной водки в дыму восточных благовоний. 7 из 7