Розы со свеклой, алкогольные коктейли, забытые десерты и не только — рассказываем про духи, которые появились на полках в преддверии октября.
Парфюмеры продолжают пытаться небанально обыграть розы. Byredo обложили цветы колючим свитером и поперчили.
Ходят слухи, что Кристиан Диор был фанатом десерта из ванильного мороженого с апельсином и шоколадом. Такое же сочетание ждет вас в Vanilla Diorama.
К когорте согревающих ароматов на осень присоединилась эта композиция американского бренда, напоминающая чашку чая со специями и лимоном.
Кремовые пачули для тех, кто ищет необычный аромат за небольшие деньги, но пока не готов к экспериментам с запахами сырости.
Тандем розы и свеклы скоро перейдет из эпатажа в классику. У diptyque получился не борщ, а скорее свежие грядки малины и шиповника.
Парфюмерия Jean Paul Gaultier наконец возвращается в Россию. Грустим по снятому Gaultier 2 и ищем отдушину в «пьяной» груше La Belle.
Вызывающий аромат жвачки искать здесь не стоит. А вот любителям композиций из нагромождения белых цветов Lili Fantasy понравится.
Мрачные флаконы бренда встали на витрины Cosmotheca. Typewriter и Black Tar обязательны к прослушиванию фанатов готически-индустриальных ароматов.
Аромат из разряда тихих запахов, которые легко могут стать для человека «фирменными». Солоноватая древесина и почти съедобная фиалка.
Новое прочтение аромата, вышедшего в 2018 году. В этой формулировке кожа получилась менее кислой и более цветочной.
Чтобы оценить холодные специи, ледяной аккорд и фруктовую сочность, попробуйте аромат на коже. Будет казаться, что вы поменяли несколько духов за раз.
Одеколон, в отличие от одноименного фильма, совсем без сюрпризов. Ветивер, цитрусовые и герань соединяются в классику офисного парфюмерного гардероба.