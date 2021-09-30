Розы со свеклой, алкогольные коктейли, забытые десерты и не только — рассказываем про духи, которые появились на полках в преддверии октября.

Byredo Young Rose

Парфюмеры продолжают пытаться небанально обыграть розы. Byredo обложили цветы колючим свитером и поперчили.

Цена 21 038 р.
Dior Vanilla Diorama

Ходят слухи, что Кристиан Диор был фанатом десерта из ванильного мороженого с апельсином и шоколадом. Такое же сочетание ждет вас в Vanilla Diorama.

Цена 8820 р.
Chris Collins African Rooibos

К когорте согревающих ароматов на осень присоединилась эта композиция американского бренда, напоминающая чашку чая со специями и лимоном.

Цена 14 280 р.
Bvlgari Splendida Patchouli Tentation

Кремовые пачули для тех, кто ищет необычный аромат за небольшие деньги, но пока не готов к экспериментам с запахами сырости.

Цена 4372 р.
diptyque Kyoto

Тандем розы и свеклы скоро перейдет из эпатажа в классику. У diptyque получился не борщ, а скорее свежие грядки малины и шиповника.

Цена 13 940 р.
Jean Paul Gaultier La Belle

Парфюмерия Jean Paul Gaultier наконец возвращается в Россию. Грустим по снятому Gaultier 2 и ищем отдушину в «пьяной» груше La Belle.

Цена 7680 р.
Juliette Has a Gun Lili Fantasy

Вызывающий аромат жвачки искать здесь не стоит. А вот любителям композиций из нагромождения белых цветов Lili Fantasy понравится.

Цена 7820 р.
Parfumerie Particulière Typewriter

Мрачные флаконы бренда встали на витрины Cosmotheca. Typewriter и Black Tar обязательны к прослушиванию фанатов готически-индустриальных ароматов.

Цена 24 900 р.
Estée Lauder Cedar Violet

Аромат из разряда тихих запахов, которые легко могут стать для человека «фирменными». Солоноватая древесина и почти съедобная фиалка.

Цена 10 500 р.
Tom Ford Ombré Leather Parfum

Новое прочтение аромата, вышедшего в 2018 году. В этой формулировке кожа получилась менее кислой и более цветочной.

Цена 11 250 р.
Kilian Apple Brandy

Чтобы оценить холодные специи, ледяной аккорд и фруктовую сочность, попробуйте аромат на коже. Будет казаться, что вы поменяли несколько духов за раз.

Цена 17 850 р.
Lacoste Match Point

Одеколон, в отличие от одноименного фильма, совсем без сюрпризов. Ветивер, цитрусовые и герань соединяются в классику офисного парфюмерного гардероба.

Цена 4485 р.