Из‑за приближающихся холодов мы все чаще хотим согреться и окружить себя уютом со всех сторон. Собрали лучшие ванильные духи, которыми стоит надушить свой самый теплый свитер.

Tom Ford Tobacco Vanille

Парфюмерная ваниль чаще всего рассказывает совсем не про выпечку или десерты. Этим сладким ингредиентом любят дополнять ноты потяжелее. Яркий пример такого сочетания — один из бестселлеров марки Tom Ford, аромат Tobacco Vanille. Унисекс-композиция будто поделена на две части, которые раскрываются друг за другом: в одной — кисловатый запах табака для самокруток, немного замши и подкопченных сухофруктов, в другой — резкая, некондитерская ваниль, какао и другие пряности.

Aerin Tangier Vanille

Осенью гурманские ароматы практически заменяют шарф. Кажется, будто теплые запахи нас действительно согреют. К тому же сладкие отдушки могут помочь успокоиться и навести на мысли о чем‑то приятном. Aerin отобразили желание поскорее укутаться в духах — из смеси ванили, мускуса и амбры. Получилась вариация на тему свитера из ангоры, который очень долго висел в кондитерской.

Maison Margiela Replica Whispers in the Library

Хотя старая оксфордская библиотека Maison Margiela — это по большей части деревянные стеллажи, кожаные диваны и подвыпившие профессора, есть в ней и доля сладости, причем не просто так. Химическое вещество ванилин, которое и придает ванили характерный аромат, можно найти во многих сортах древесины, а следовательно, и в бумаге. Поэтому, принюхавшись к постаревшим страницам, легко учуять отголоски этой кулинарной пряности.

Atelier Cologne Vanille Insensee

Неожиданный шипр, в котором сладкие ноты присутствуют не ради названия. Ваниль здесь — жидкий экстракт, который в кулинарии добавляют по каплям, чтобы не переборщить. Именно он соединяет пыльные ноты ветивера, скучноватый мох и цитрусы в тягучий травяной ликер.

Lush Vanillary

Если Atelier Cologne добавляли суровую концентрированную ваниль с хирургической точностью, то Lush решили не мелочиться. Их ваниль всегда получает противоречивые отзывы: одни не могут жить без этого горького эликсира и жалуются, что обновленный выпуск вышел не таким ядреным, другие призывают фанатов аромата пощадить окружающих. В любом случае, если вам интересны пряности в парфюмерии, без тестирования Vanillary не обойтись.

Essential Parfums Divine Vanille

Молодой французский бренд Essential Parfums ехидно отзывается об ароматах, которые выпускают селебрити. «Кому какое дело до Кейт, Жизель или Кендал. Парфюмеры — наши звезды», — сказано в манифесте марки. Поэтому на флаконах вы обязательно найдете имя непосредственного автора композиции — в лучших традициях Фредерика Маля. Еще одна фишка французов — производство парфюмерии по принципам устойчивого развития. Так, например, в Divine Vanille основу составляет абсолют ванили из Мадагаскара, собранной этичным образом. Никаких четких определений марка не дает, но скорее всего ваниль выращивают в содружестве с небольшими деревенскими хозяйствами. Кроме экованили в композиции нашлось место и для ее классических компаньонов — корицы, бобов тонка и ладана. Получились тягучие, сладкие духи с перчинкой.

Mugler Alien Goddess

Еще одна ипостась ванили — несъедобная косметическая отдушка. Иногда она получается чересчур химической, но в последнем запуске Mugler этого удалось избежать. Alien Goddess буквально жирный аромат, которым хочется намазать тело, как густым кремом. Кроме ванили, этот образ поддерживают кокос и тропические цветы.

Hermès Elixir des Merveilles

Фланкер популярного аромата Hermes похож на коктейль из модного бара. В натуральный апельсиновый лимонад добавили ванильного сиропа, мятного ликера и немного биттера. Забегая вперед, скажем, что эти «Чудеса» впишутся и в предновогоднюю атмосферу: оранжевой смесью так и хочется пропитать рождественский кекс.

Jeroboam Insulo

Марка Jeroboam — ребенок бренда Jovoy. В начале 2010-х парфюмер Ванина Мураччьоле приготовила лично для владельца Jovoy мускусную композицию, которая вышла крайне удачной, но совсем не вписывалась в стройный ряд уже имеющихся ароматов. Тогда появилась идея создать совершенно новую марку, основывая ее на том самом мускусном аккорде. Insulo — один из первенцев бренда — построен вокруг отсылок к Мадагаскару: в переводе с эсперанто insulo означает «остров». Ванильный сахар внутри композиции напоминает кристаллы на шоколадной конфете с кофейным ликером в начинке. И если мускус часто называют пушистым, то в таком ярком сочетании он совсем не мягкий и даже хрустит на зубах.

Acca Kappa Vaniglia Fior di Mandorlo

Если бренд Acca Kappa ассоциируется у вас только с мужской косметикой и средствами для бритья, пора разрушить этот стереотип и обратить внимание на парфюмерию марки. Vaniglia Fior di Mandorlo стартует кислой, шипучей смесью мускуса с бергамотом. Далекое от сладости начало помогают уравновесить последующие ноты ванильного сахара и цветков миндаля из названия. В остальном это хоть и негромкий, но уверенный белоцветочный аромат с химической ванилью.

The Harmonist Moon Glory

Рассказ об аромате The Harmonist невозможно начать без небольшого экскурса в историю малоизвестной и дорогостоящей марки. Бренд сложно отнести к какой‑то одной стране: офис и флагманский магазин находятся во Франции, в то же время в медиа марку часто называют американской, вероятно, из‑за строчек о «вдохновении Лос-Анджелесом» на сайте. Основательница The Harmonist — не француженка и не американка Лола Каримова-Тилляева, дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова — решила построить бренд вокруг эзотерики. Каждый аромат соответствует своему элементу, на сайте можно подобрать запах, исходя из вашей даты рождения, в описаниях духов много информации о фэншуй, энергии инь и ян и так далее. В общем, бренд, появившийся в 2015 году немного опередил моду на тикток-магию. Moon Glory — нетипичное олицетворение Луны, без привычных ассоциаций с холодным металлом. Это коктейль из личи, меда, орхидеи, жасмина, иланг-иланга, бальзамических и хвойных ноты. Вся смесь напоминает запах полосатого желе с фруктовой и сливочной прослойками.

ArteOlfatto Habano Vanilla

Густое, смолистое варево из главных пряностей: ванили, гвоздики, имбиря и кориандра. Для тягучести добавили бальзамические ноты, а ваниль усилили бобами тонка (они пахнут похоже). Все это вместе упаковали в сочащиеся медом соты. Habano Vanilla особенно понравится тем, кто ценит отголоски тигрового бальзама Тайская медицинская мазь с эвкалиптом и ментолом в парфюмерии.

Jo Malone Vetiver & Golden Vanilla

Британская марка заключила во флакон приятный набор стереотипов о своей стране. Vetiver & Golden Vanilla пахнет чаем с бергамотом и кардамоном, который заваривали так долго, что он даже стал горчить. По традиции в горячий напиток добавили молока, а рядом на фарфоровое блюдце положили печенье. Рассчитывать на громкую ваниль не стоит, сладость здесь больше похожа на редкие кристаллы ванильного сахара в песочном тесте.

Carolina Herrera Amethyst Haze

Парфюмерия марки состоит не только из «туфелек хорошей девочки» и «капсул 212». У бренда есть и бутиковая линейка Confidential. Ее граненые флаконы, как правило, олицетворяют либо парфюмерный ингредиент, либо драгоценный камень или металл. Amethyst Haze — посвящение аметисту — не вызывает образ ресторана, куда можно было бы надеть роскошные украшения с камнями. Это скорее кофейня с альтернативным кофе. Композиция пахнет лавандовым рафом с сиропом «Соленая карамель» и стружкой кардамона на пенке.

Kenzo Flower By Kenzo

Композиция Flower By Kenzo вышла в 2000 году и стала своеобразным символом того времени. Источником вдохновения для парфюмера Альберто Морильяса стал мак, который в природе почти ничем не пахнет. Аромат получился скорее цветочной фантазией с отголосками розы, фиалки, жасмина и черной смородины с мандаринами. Обновленный «мак» Kenzo образца 2021 года, который собрал тот же парфюмер, — это ваниль для начинающих. Аромат отутюженных простыней и ромашкового чая со сладкими специями, разбавленного цитрусами и шиповником, идеально попадает в тренд на уютные запахи.