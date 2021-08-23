Мечтают ли андроиды об электроджунглях?

Парфюмерное издательство Фредерика Маля выпустило новый аромат — Synthetic Jungle. Автором композиции стала Анн Флипо — парфюмер, работающая с Paco Rabanne, Givenchy, L’Artisan Parfumeur, Lancôme и другими, обычно люксовыми брендами.

Замыслом Фредерика Маля и Анн Флипо было создание гипертрофированного аромата зелени и тропических лесов. Источником вдохновение для Synthetic Jungle послужили картины Анри Руссо и визуалы фильма «Аватар». Вымышленные синтезированные джунгли Анн создала при помощи нот базилика, гальбанума, жасмина, пачулей, ландыша и черной смородины.

Аромат уже можно купить в корнерах бренда в ЦУМе и ДЛТ, скоро новинка появится у других онлайн- и офлайн-представителей бренда.