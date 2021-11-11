Продолжаем рассказывать о теневых фаворитах и советовать бренды обуви для тех, кому важен вопрос уникальности.

Подробности по теме Не как у всех: еще 7 альтернативных брендов кроссовок Не как у всех: еще 7 альтернативных брендов кроссовок

Represent

Британский бренд позиционирует себя как люксовый стритвир. Несмотря на забавную и слегка отталкивающую самоидентификацию, в коллекциях Represent можно найти достойные кроссовки. В первую очередь это касается модели в винтажном баскетбольном стиле Reptor Low и стилизованных под 70-е ретрораннеров Harrier. Внимания также заслуживают минималистичные кроссовки на каждый день Apex. Модели Represent доступны в различных расцветках. Большинство пар бренда создаются вручную в Италии или Португалии, а при производстве используются премиальные материалы.

Что покупать: кроссовки Reptor Low, Apex и Harrier

Где покупать: официальный сайт, END.

Clae

Основанный в 2001 году лос-анджелесский бренд придется по душе поклонникам Veja. И дело не столько в визуальном сходстве некоторых моделей, сколько в мировоззрении. Clae ставят во главу угла этическую составляющую производства. Во-первых, помимо кроссовок из сертифицированной кожи бренд выпускает веганские альтернативы. Во-вторых, регулярно увеличивает процент переработанных материалов в производстве. Что касается продукта, то основа коллекций Clae — это понятная универсальная обувь. Отдельного упоминания заслуживают кроссовки Malone в теннисном стиле и раннеры в духе 70-х Runyon.

Что покупать: кроссовки Malone, Joshua и Runyon

Где покупать: официальный сайт, Hanon

East Pacific Trade

За свою богатую карьеру в Штатах ветеран индустрии Джай Бэк занимал посты вице-президента в DC Shoes и генерального директора в Huf, а также соосновал Creative Recreation. В 2019-м он вернулся в родную Южную Корею и запустил еще один бренд — East Pacific Trade. За короткий срок марка сформировала добротный ассортимент и даже успела засветиться на онлайн-витринах ряда больших ретейлеров (например на END.). Учитывая бэкграунд Бэка, неудивительно, что большинство моделей East Pacific Trade — это образцовые скейтерские кеды. Две модели, на которые мы советуем обратить особое внимание, — Skate и Dive.

Что покупать: кеды Skate и Dive

Где покупать: END.



Moonstar

Moonstar — это японский бренд из небольшого городка Куруме, где с 1873 года трудятся над созданием удобной обуви. Изначально здесь производили таби — обувь на резиновой подошве с раздвоенным носком. Сегодня регулярный ассортимент Moonstar насчитывает восемь моделей, среди которых есть и образцовые силуэты кед. Наши фавориты — низкие Bumper Court с прорезиненным носком и боками, а также высокие All Weather, напоминающие ботинки-лягушки L.L.Bean.

Что покупать: кеды Bumper Court, Gym Court и All Weather

Где покупать: END.



VOR

Немецкий бренд из Мюнхена VOR был основан в 2010-м и с тех пор занимается популяризацией понятной обуви из премиальных материалов. Никаких заигрываний с остромодными тенденциями — сугубо база. Кроссовки и кеды VOR подойдут тем, кто устал от бесконечных коллабораций, пестрых расцветок и обилия декора. В первую очередь обратите внимание на модели 5A, 3A и 1E. Чистые пары, которые одинаково уместно будут выглядеть в связке как с неформальным костюмом, так и с джинсами с худи.

Что покупать: кроссовки 5А и 3А, кеды 1E

Где покупать: официальный сайт

Asahi

Еще один японский бренд и тоже из Куруме. Как и соседи Moonstar, Asahi специализируются на эффектных базовых кедах с частично прорезиненными бортами. Но их ассортимент не ограничивается только ими. В регулярных коллекциях бренда можно также найти образцовые ретрораннеры в духе 70-х. В числе наших фаворитов — модель Trainer 3 с комбинированным верхом из замши и сетчатого материала.

Что покупать: кроссовки Trainer 3, кеды Belted Low и Deck

Где покупать: Code7

Artifact by Superga

Итальянский бренд Superga с более чем столетней историей славится своими кедами. Их носят во всем мире; в начале 10-х они пользовались большой популярностью в России. Сейчас интерес к этим кедам куда ниже прежнего, и это отличный повод вновь о них вспомнить. К тому же не так давно у итальянцев запустился саббренд — Artifact by Superga. В основном это классические силуэты Superga, но с большим вниманием к деталям и используемым материалам (японский канвас и плотный молескин).

Что покупать: кеды W-23, 2435 и 2431

Где покупать: END.