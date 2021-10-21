Костюмы уже давно перестали считаться атрибутом исключительно формального стиля. При этом у многих они по-прежнему могут вызывать внутреннее отторжение. Но выбор «двойки» не ограничивается одними лишь традиционными вариантами. «Афиша Daily» собрала бренды, комплекты которых едва ли вызовут у вас ассоциации с офисным дресс-кодом.

Universal Works

£259 и £159 1 из 4 £245 и £140 2 из 4 3 из 4 £259 и £159 4 из 4

Британский бренд славится тем, что мастерски переосмысляет классическую военную и рабочую одежду на современный манер. С годами ассортимент Universal Works заметно усиливался, и сегодня в нем есть постоянные позиции — силуэты, которые выходят на регулярной основе из сезона в сезон. Среди них два пиджака — Bakers Jacket в рабочем стиле и Three Button Jacket свободного кроя в стиле 50-х. Оба доступны в различных исполнениях (поплин, твил, молескин, вельвет, шерсть) и цветовых решениях (базовые однотонные, с узорами в клетку или елочку). Практически под каждый пиджак в коллекции бренда можно найти парные брюки.

Bonne Amsterdam

Основанный в 2014 году Bonne Amsterdam противопоставляет себя быстро растущей индустрии моды и сверхпотреблению. Основной профиль бренда — костюмы-двойки. Это минималистичные и крайне практичные комплекты на каждый день, выполненные из плотного хлопка. Сам бренд называет их не иначе как костюмами бедняков. Объясняется это тем, что бедность вынуждает выжимать максимум из минимума. И Bonne Amsterdam — один из тех случаев, когда заявленная философия полностью соответствует продукту. Костюмы отличаются долговечностью, их легко сочетать как с кедами, так и с ботинками, а унисекс-крой и полный размерный ряд заметно расширяют потенциальную аудиторию.

Daily Paper

€280 и €200 1 из 2 €250 и €180 2 из 2

Молодой амстердамский бренд достаточно быстро зарекомендовал себя как прогрессивный и самобытный представитель стритвир-сцены. Но помимо привычных для жанра вещей Daily Paper регулярно заигрывает с элементами формального стиля. Как правило, это костюмы расслабленного кроя в сдержанных цветах, которые не обязывают вас к строгой обуви. Напротив, их хочется носить с яркими кроссовками, а традиционную рубашку заменить на худи или водолазку. Daily Paper зачастую делает ставку не только на крой, но и на цветовые решения. Так, в текущей сезонной коллекции можно найти серебристый костюм, полностью украшенный броским паттерном.

Engineered Garments

£265 и £213 1 из 2 £415 и £315 2 из 2

Дайки Сузуки знает толк в мужских костюмах и умеет работать на контрастах. Поэтому в коллекциях EG можно найти как базовый комплект в рабочем стиле из линейки Workday, так и «двойку» с ярким узором (от традиционной клетки до неожиданного на первый взгляд леопарда). Для тех, кому оба варианта кажутся слишком неформальными, в ассортименте бренда также представлены более конвенциональные решения.