Продолжаем рассказывать о теневых фаворитах и публикуем третью часть нашего гида с небанальными брендами кроссовок и кед.

Подробности по теме Первая часть гида по нетипичным кроссовкам Первая часть гида по нетипичным кроссовкам

Mizuno

Японский спортивный бренд и классики беговой обуви. В последние годы Mizuno всерьез взялись за продвижение своей лайфстайл-линейки. Выпускают коллаборации с Patta, Beams, Wood Wood и X-Large, переиздают архивные силуэты на современный лад и расширяют географию продаж. В России, например, бренд представлен в сети Sneakerhead. Приглядеться советуем к удобным и очень эффектным раннерам Sky Medal и Wave Rider 1.

Что покупать: кроссовки Sky Medal и Wave Rider 1

Где покупать: END., Sneakerhead

Spalwart

Несмотря на шведское происхождение, кроссовки и кеды Spalwart создаются на старом заводе в Словакии по архивным образцам. При этом процесс производства предполагает элементы ручной работы и индивидуальные неровности, то есть каждую пару можно считать уникальной. В числе поклонников кроссовок Spalwart числится Рей Кавакубо (присмотритесь к коллаборационным парам бренда с Comme des Garçons Shirt). Любимая модель дизайнера — образцовые раннеры в стиле 1970-х Marathon Trail. Помимо них внимания заслуживают кроссовки с панельным дизайном Pitch Low и базовые кеды на резиновой подошве Special.

Что покупать: кеды Special, кроссовки Pitch Low, Marathon Trail

Где покупать: Peak, SVMOSCOW

Last Resort AB

Основатель Polar Skate Co. Понтус Альв запустил еще один бренд — обувной Last Resort AB. В арсенале пока только одна модель — VM001. Это минималистичные кеды из замши без лишних деталей; с контрастной белой строчкой и умеренной толстой подошвой. Идеальная пара для тех, кто находится в поисках обуви на каждый день. На выбор доступно три расцветки — черная, зеленая и горчичная.

Что покупать: кеды VM001

Где покупать: ITK

Merrell

Мы уже не раз говорили, что наиболее простой способ привнести аутдор в свой гардероб — через обувь. Тем, кого не устраивает Salomon, советуем приглядеться к американскому бренду Merrell. Во-первых, он менее популярен и в ближайшие годы едва ли станет заезженным. Во-вторых, кроссовки Merrell отличаются более приемлемым ценником. При этом в функционале они едва ли уступают моделям Salomon. В арсенале бренда также можно найти пары с водонепроницаемой мембраной, цепкой подошвой и удобной системой шнуровки.

Что покупать: кроссовки Long Sky и Boulder Range

Где покупать: «Спортмастер»

Stepney Workers Club

Еще один бренд с универсальными кедами. Особого внимания заслуживает низкая модель Dellow. Во-первых, она появляется в коллекциях Stepney Workers Club из сезона в сезон. Во-вторых, помимо широкого выбора расцветок бренд предлагает версии из различных материалов — от привычной замши и кожи до более эффектного вельвета и букле.

Что покупать: кеды Dellow

Где покупать: MatchesFashion, официальный сайт бренда

Brandblack

За молодым брендом, основанном в 2012-м году, стоит Дэвид Райс — ветеран сникер-индустрии. В прошлом он работал с Fila и Skechers, а еще занимал пост директора баскетбольного направления в adidas. Под собственной маркой Райс выпускает понятные кроссовки на каждый день, которые совмещают в себе актуальный дизайн и технологичную подошву Vibram.

Что покупать: кроссовки Aura и Saga

Где покупать: Farfetch, END.

Camper Lab

В регулярной линейке испанского бренда выходит довольно простая и массовая обувь, а вот в премиальной Camper Lab напротив можно найти актуальные модели с необычным и эффектным дизайном. В том числе кроссовки и кеды — с панельным верхом, внушительными подошвами и броскими декоративными деталями. Эталонными у Camper Lab можно считать пары, выпущенные в коллаборации с Кико Костандиновым за последние годы. Их, кстати, все еще можно найти в некоторых размерах.

Что покупать: кроссовки Ground

Где покупать: Farfetch