Walsh

В этом году Walsh исполняется 60 лет, и это хороший повод вновь о нем рассказать. За британским брендом с богатой историей стоит важный в истории конструирования спортивной обуви человек — Норман Уолш. Небольшая историческая справка в данном случае необходима.

Уолш начал работать с экипировкой для разных видов спорта еще до основания собственного бренда, далее — пара впечатляющих примеров из портфолио британца. В 1954 году его выбрали для изготовления обуви легкоатлету Роджеру Баннистеру. В паре, созданной конструктором, спортсмен установил мировой рекорд: стал первым человеком, пробежавшим милю менее чем за 4 минуты. В 1958-м Уолш изготовил бутсы, в которых нападающий «Болтон Уондерерс» Нэт Лофтхаус забил 2 гола в финальном матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед».

Уже после появления собственного бренда (в 1961-м) Уолш занялся освоением новых территорий. Помимо обуви для легкоатлетов и футболистов он выпускал пользовавшиеся спросом пары для альпинистов, игроков в крикет и регби. В 1970-х он также разработал первые кроссовки для бега по горной местности (Fell Running — не путать с Trail Running).

На сегодняшний день в ассортименте Walsh помимо спортивной обуви представлены лайфстайл-модели. Как правило, это образцовые раннеры в винтажном стиле — с верхом из комбинированных материалов и в эффектных расцветках. Такие кроссовки придутся по душе тем, кто ценит линейки Made in US/Made in UK у New Balance или Heritage у Diadora.