Продолжаем рассказывать о теневых фаворитах и советовать обувь для тех, кому важен вопрос уникальности.
Walsh
В этом году Walsh исполняется 60 лет, и это хороший повод вновь о нем рассказать. За британским брендом с богатой историей стоит важный в истории конструирования спортивной обуви человек — Норман Уолш. Небольшая историческая справка в данном случае необходима.
Уолш начал работать с экипировкой для разных видов спорта еще до основания собственного бренда, далее — пара впечатляющих примеров из портфолио британца. В 1954 году его выбрали для изготовления обуви легкоатлету Роджеру Баннистеру. В паре, созданной конструктором, спортсмен установил мировой рекорд: стал первым человеком, пробежавшим милю менее чем за 4 минуты. В 1958-м Уолш изготовил бутсы, в которых нападающий «Болтон Уондерерс» Нэт Лофтхаус забил 2 гола в финальном матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед».
Уже после появления собственного бренда (в 1961-м) Уолш занялся освоением новых территорий. Помимо обуви для легкоатлетов и футболистов он выпускал пользовавшиеся спросом пары для альпинистов, игроков в крикет и регби. В 1970-х он также разработал первые кроссовки для бега по горной местности (Fell Running — не путать с Trail Running).
На сегодняшний день в ассортименте Walsh помимо спортивной обуви представлены лайфстайл-модели. Как правило, это образцовые раннеры в винтажном стиле — с верхом из комбинированных материалов и в эффектных расцветках. Такие кроссовки придутся по душе тем, кто ценит линейки Made in US/Made in UK у New Balance или Heritage у Diadora.
Что покупать: кроссовки Tempest, Voyager и Ensign
Где покупать: официальный сайт, Hanon
Good News
Основной профиль молодой и прогрессивной марки из Лондона — лаконичные кеды на каждый день. Выверенный ассортимент включает низкие и высокие модели с верхом из канваса или вельвета. По части расцветок у Good News тоже все в полном порядке. Например, в текущей коллекции можно найти как яркие кеды желтого и розового цвета, так и более сдержанные черные и синие.
Внимания заслуживает не только продукт лондонского бренда, но и то, как его производят. Подошвы Good News создаются из переработанной резины, а верх — из органических или биоразлагаемых материалов. На этом добрые дела не заканчиваются: бренд постоянно находится в поиске более экологичных и прогрессивных материалов, сокращает количество процессов при производстве, а также передает непроданные пары кед бездомным и нуждающимся.
Что покупать: кеды Opal и Palm
Где покупать: официальный сайт
Hummel Hive
Hummel был основан в 1923 году. Если говорить о спортивном наследии, то одной из наиболее активных ветвей развития датского бренда по сей день остается футбол. В лучшие годы Hummel даже выступал техническим спонсором лондонского «Тоттенхэма» (1985–1991) и мадридского «Реала» (1985–1994).
Если же говорить конкретно о кроссовках, то нельзя обойти стороной важную внутреннюю реформу бренда. В 2016-м датчане запустили Hummel Hive — дочерний проект, в рамках которого реализуют свои амбиции в лайфстайл-сегменте. На сегодняшний день за плечами суббренда сильные коллаборации c ретейлерами вроде mita, 24 Kilates и AFEW, а также брендами Astrid Andersen и 424.
При этом сольные модели Hummel Hive заслуживают не меньшего внимания. Примечательно, что дизайнеры бренда не ударяются в погоню за остромодными тенденциями и придерживаются своего пути, переосмысляя богатые архивы. Особого внимания заслуживают модели Reach LX6000, Edmonton, Competition и Point Runner.
Что покупать: кроссовки Reach LX6000, Edmonton, Competition и Point Runner
Где покупать: Hanon
Athletics Footwear
Минимализм, авангард, спортивный шик. Так бы звучал слоган рекламной кампании Athletics Footwear, если бы его придумывали мы. Кроссовки парижского бренда действительно соответствуют выше заявленным описаниям. Лаконичный и в то же время нескучный дизайн их ключевой модели One 2 тому подтверждение. Обратили внимание на гладкий верх и четкие линии? Все это достигается благодаря особому процессу изготовления верха, при котором несколько слоев спрессовываются в единую конструкцию.
Что покупать: кроссовки One 2
Где покупать: END.
On
С момента основания в 2010 году швейцарский бренд проделал огромную работу. Зарекомендовав себя среди бегунов-энтузиастов по всему миру, он существенно расширил аудиторию и географию продаж. Сегодня кроссовки On представлены более чем у 6500 ретейлеров в 50 различных странах. В том числе в России — в «Спорт-Марафоне» и «Канте», например.
При взгляде на подошву кроссовок On у вас невольно могут возникнуть ассоциации с гусеницами бульдозера или текстурой пчелиного улья. И именно в этой технологичной подошве (ее запатентовали как CloudTec) с особенной амортизацией кроется причина успеха швейцарского бренда. Мягкая посадка, уверенный переход к подъему, увеличение скорости, лучший контроль ситуации при спусках и так далее.
Так вот, в последние несколько лет эти кроссовки с необычными подошвами все чаще появляются не только на бегунах, но и на рядовых любителях кроссовок. Здесь важную роль сыграли как минимум два фактора: более адаптивный к городской среде дизайн новых моделей On и интерес к бренду крупных ретейлеров вроде Farfetch, END. и MatchesFashion.
По-хорошему, сочетать эти кроссовки с повседневной одеждой все еще получится далеко не у каждого, но, например, в гардеробы воинов теквира они впишутся запросто.
Что покупать: кроссовки Cloudventure и Cloudnova
Где покупать: MatchesFashion, END.
Tretorn
Подобно Karhu, Tretorn является одним из старейших спортивных брендов в Европе. Все началось в 1891 году на небольшом резиновом заводе в шведском городе Хельсингборг. Тогда, в начале большого пути, основным профилем Tretorn были галоши. Они довольно быстро обрели популярность среди фермеров, которым часто приходилось противостоять непогоде. За пять лет с момента основания Tretorn продал более одного миллиона пар.
В 1900 году количество сотрудников Tretorn увеличилось с 52 до 575 человек. В том же году бренд выпустил свои первые кеды — пару для игры в теннис. Этот вид спорта тесно связан с историей шведского бренда. Вместе с ростом его популярности, увеличивался и вес Tretorn в индустрии. Например, помимо обуви они выпускали опережавшие свое время теннисные мячи.
Одна из ключевых моделей Tretorn — Nylite — увидела свет в 1967 году. Она стала настоящим хитом: в ней например выступали Бьорн Борг и Мартина Навратилова. В 1980-х эти кеды вышли за пределы теннисных кортов и стали частью стиля преппи. Их носили актеры и музыканты. Не удивительно, что спустя столько лет Nylite по-прежнему представлены в регулярных коллекциях бренда — в различных расцветках и исполнениях (канвас, кожа или замша). Помимо Nylite советуем приглядеться к другим классическим моделям шведов — Tournament и Racket 61
Что покупать: кеды Nylite, Racket 61 и Tournament
Где покупать: Traektoria
Shoes Like Pottery
Еще одни кеды на каждый день, которые вы едва ли увидите на ком-то из прохожих. Сравнение обуви с керамикой задействовано в названии бренда неспроста. Японские мастера используют особый процесс вулканизации, при котором резину для каждой пары обжигают в печи. Таким образом подошва становится особенно мягкой, гибкой и долговечной. К слову, подобной техникой владеют считаные мастера по всему миру.
Что касается верха, то для своих кед Shoes Like Pottery используют высококачественной холщовую ткань с красивой текстурой, вручную сшитую опытными мастерами из города Куруме. Завершает дизайн каждой пары фирменный восковой штамп голубого цвета, который наносят (также вручную) на белую подошву.
Что покупать: кеды 01JP High и 01JP Low
Где покупать: END.