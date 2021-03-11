Продолжаем рассказывать о теневых фаворитах и советовать обувь для тех, кому важен вопрос уникальности.

Подробности по теме Первая часть гида по нетипичным кроссовкам Первая часть гида по нетипичным кроссовкам

Walsh

В этом году Walsh исполняется 60 лет, и это хороший повод вновь о нем рассказать. За британским брендом с богатой историей стоит важный в истории конструирования спортивной обуви человек — Норман Уолш. Небольшая историческая справка в данном случае необходима. Уолш начал работать с экипировкой для разных видов спорта еще до основания собственного бренда, далее — пара впечатляющих примеров из портфолио британца. В 1954 году его выбрали для изготовления обуви легкоатлету Роджеру Баннистеру. В паре, созданной конструктором, спортсмен установил мировой рекорд: стал первым человеком, пробежавшим милю менее чем за 4 минуты. В 1958-м Уолш изготовил бутсы, в которых нападающий «Болтон Уондерерс» Нэт Лофтхаус забил 2 гола в финальном матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед». Уже после появления собственного бренда (в 1961-м) Уолш занялся освоением новых территорий. Помимо обуви для легкоатлетов и футболистов он выпускал пользовавшиеся спросом пары для альпинистов, игроков в крикет и регби. В 1970-х он также разработал первые кроссовки для бега по горной местности (Fell Running — не путать с Trail Running). На сегодняшний день в ассортименте Walsh помимо спортивной обуви представлены лайфстайл-модели. Как правило, это образцовые раннеры в винтажном стиле — с верхом из комбинированных материалов и в эффектных расцветках. Такие кроссовки придутся по душе тем, кто ценит линейки Made in US/Made in UK у New Balance или Heritage у Diadora.

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Что покупать: кроссовки Tempest, Voyager и Ensign

Где покупать: официальный сайт, Hanon

Good News

Основной профиль молодой и прогрессивной марки из Лондона — лаконичные кеды на каждый день. Выверенный ассортимент включает низкие и высокие модели с верхом из канваса или вельвета. По части расцветок у Good News тоже все в полном порядке. Например, в текущей коллекции можно найти как яркие кеды желтого и розового цвета, так и более сдержанные черные и синие. Внимания заслуживает не только продукт лондонского бренда, но и то, как его производят. Подошвы Good News создаются из переработанной резины, а верх — из органических или биоразлагаемых материалов. На этом добрые дела не заканчиваются: бренд постоянно находится в поиске более экологичных и прогрессивных материалов, сокращает количество процессов при производстве, а также передает непроданные пары кед бездомным и нуждающимся.

Что покупать: кеды Opal и Palm

Где покупать: официальный сайт

Hummel Hive

Hummel был основан в 1923 году. Если говорить о спортивном наследии, то одной из наиболее активных ветвей развития датского бренда по сей день остается футбол. В лучшие годы Hummel даже выступал техническим спонсором лондонского «Тоттенхэма» (1985–1991) и мадридского «Реала» (1985–1994). Если же говорить конкретно о кроссовках, то нельзя обойти стороной важную внутреннюю реформу бренда. В 2016-м датчане запустили Hummel Hive — дочерний проект, в рамках которого реализуют свои амбиции в лайфстайл-сегменте. На сегодняшний день за плечами суббренда сильные коллаборации c ретейлерами вроде mita, 24 Kilates и AFEW, а также брендами Astrid Andersen и 424. При этом сольные модели Hummel Hive заслуживают не меньшего внимания. Примечательно, что дизайнеры бренда не ударяются в погоню за остромодными тенденциями и придерживаются своего пути, переосмысляя богатые архивы. Особого внимания заслуживают модели Reach LX6000, Edmonton, Competition и Point Runner.

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Что покупать: кроссовки Reach LX6000, Edmonton, Competition и Point Runner

Где покупать: Hanon

Подробности по теме Вторая часть гида по нетипичным кроссовкам Вторая часть гида по нетипичным кроссовкам

Athletics Footwear

Минимализм, авангард, спортивный шик. Так бы звучал слоган рекламной кампании Athletics Footwear, если бы его придумывали мы. Кроссовки парижского бренда действительно соответствуют выше заявленным описаниям. Лаконичный и в то же время нескучный дизайн их ключевой модели One 2 тому подтверждение. Обратили внимание на гладкий верх и четкие линии? Все это достигается благодаря особому процессу изготовления верха, при котором несколько слоев спрессовываются в единую конструкцию.

Что покупать: кроссовки One 2

Где покупать: END.

On

С момента основания в 2010 году швейцарский бренд проделал огромную работу. Зарекомендовав себя среди бегунов-энтузиастов по всему миру, он существенно расширил аудиторию и географию продаж. Сегодня кроссовки On представлены более чем у 6500 ретейлеров в 50 различных странах. В том числе в России — в «Спорт-Марафоне» и «Канте», например. При взгляде на подошву кроссовок On у вас невольно могут возникнуть ассоциации с гусеницами бульдозера или текстурой пчелиного улья. И именно в этой технологичной подошве (ее запатентовали как CloudTec) с особенной амортизацией кроется причина успеха швейцарского бренда. Мягкая посадка, уверенный переход к подъему, увеличение скорости, лучший контроль ситуации при спусках и так далее. Так вот, в последние несколько лет эти кроссовки с необычными подошвами все чаще появляются не только на бегунах, но и на рядовых любителях кроссовок. Здесь важную роль сыграли как минимум два фактора: более адаптивный к городской среде дизайн новых моделей On и интерес к бренду крупных ретейлеров вроде Farfetch, END. и MatchesFashion. По-хорошему, сочетать эти кроссовки с повседневной одеждой все еще получится далеко не у каждого, но, например, в гардеробы воинов теквира они впишутся запросто.

Что покупать: кроссовки Cloudventure и Cloudnova

Где покупать: MatchesFashion, END.

Tretorn

Подобно Karhu, Tretorn является одним из старейших спортивных брендов в Европе. Все началось в 1891 году на небольшом резиновом заводе в шведском городе Хельсингборг. Тогда, в начале большого пути, основным профилем Tretorn были галоши. Они довольно быстро обрели популярность среди фермеров, которым часто приходилось противостоять непогоде. За пять лет с момента основания Tretorn продал более одного миллиона пар. В 1900 году количество сотрудников Tretorn увеличилось с 52 до 575 человек. В том же году бренд выпустил свои первые кеды — пару для игры в теннис. Этот вид спорта тесно связан с историей шведского бренда. Вместе с ростом его популярности, увеличивался и вес Tretorn в индустрии. Например, помимо обуви они выпускали опережавшие свое время теннисные мячи. Одна из ключевых моделей Tretorn — Nylite — увидела свет в 1967 году. Она стала настоящим хитом: в ней например выступали Бьорн Борг и Мартина Навратилова. В 1980-х эти кеды вышли за пределы теннисных кортов и стали частью стиля преппи. Их носили актеры и музыканты. Не удивительно, что спустя столько лет Nylite по-прежнему представлены в регулярных коллекциях бренда — в различных расцветках и исполнениях (канвас, кожа или замша). Помимо Nylite советуем приглядеться к другим классическим моделям шведов — Tournament и Racket 61

Что покупать: кеды Nylite, Racket 61 и Tournament

Где покупать: Traektoria

Shoes Like Pottery

Еще одни кеды на каждый день, которые вы едва ли увидите на ком-то из прохожих. Сравнение обуви с керамикой задействовано в названии бренда неспроста. Японские мастера используют особый процесс вулканизации, при котором резину для каждой пары обжигают в печи. Таким образом подошва становится особенно мягкой, гибкой и долговечной. К слову, подобной техникой владеют считаные мастера по всему миру. Что касается верха, то для своих кед Shoes Like Pottery используют высококачественной холщовую ткань с красивой текстурой, вручную сшитую опытными мастерами из города Куруме. Завершает дизайн каждой пары фирменный восковой штамп голубого цвета, который наносят (также вручную) на белую подошву.

Что покупать: кеды 01JP High и 01JP Low

Где покупать: END.