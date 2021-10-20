Оправы и солнцезащитные очки P.Y.E можно встретить без преувеличения на каждом втором герое «Афиши». Этой осенью бренд наконец открыл в Москве магазин, где можно не только купить стильный аксессуар, но и подобрать подходящие линзы вместе с врачом. Рассказываем, что еще стоит посмотреть в новом месте.

© Полина Полудкина

Бренд оптики P.Y.E появился 13 лет назад. За это время выходцы из Петербурга успели приучить аудиторию сперва к вайфарерам в тонкой оправе, после — к моделям овальной формы в изящной металлической рамке. Сейчас в ассортименте марки более 50 моделей очков для зрения и столько же солнцезащитных вариаций. На счету бренда несколько коллабораций с другими локальными легендами — Fakoshima и Avgvst. До недавнего времени, чтобы заказать в одном из двух магазинов P.Y.E в Москве лечебные очки, нужно было иметь готовый рецепт на линзы. Этой осенью ситуация изменилась — в небольшом особняке на Чистых прудах марка открыла точку сразу с кабинетом врача.

«Мы открыли первый кабинет два года назад в Петербурге и почти сразу начали искать помещение в Москве, — делится основатель марки Николай Шепеленко. — В нашем случае поиски — это и правда нелегко, так как помещение должно обладать рядом требований для прохождения проверки Роспотребнадзора. Например, в кабинете врача должно быть окно. Кроме того, мы не хотели идти на компромисс и ждали наш идеальный вариант. Как правило, мы все делаем без лишней спешки, но в решающий момент готовы действовать быстро. Так мы сняли помещение в Потаповском переулке: увидели его в 10 вечера на „Циане“, будучи дома в Петербурге, а в полдень следующего дня в Москве уже заключили договор . Мы приехали ранним утром и были первыми, кто встретился с собственником. За нами уже была очередь из 20 человек. Отдельный особняк в тихом переулке — это именно то, что мы искали».

© Полина Полудкина

Особняк — а точнее, флигель усадьбы Головиных — уже знаком московскому модному сообществу. С 2017 года в нем располагался мультибрендовый бутик Parcel. В конце 2020 года магазин закрылся, и пристройка с желтым фасадом и декоративными колоннами пустовала. Превратили новое помещение в идеальное отражение эстетики P.Y.E давние друзья бренда, студия Facultative Works — Оля Марченко и Алексей Галкин. Команда сделала ставку на ретрофутуризм и с помощью деталей добавила в медицинский кабинет ощущение каюты космического корабля из старой научной фантастики. Например, на столе врача установлены тумблеры, с помощью которых специалист регулирует освещение в кабинете и включает сигнал «Не входить». Другая забавная отсылка — фотообои. За спиной оптометриста находится панельная стенка с изображением горного массива. Подобный ход мог выглядеть сомнительно, но именно в этот кабинет графика вписывается органично. Возможно, дело в том, что все пространство целиком напоминает 3D-макет. Секрет в незначительных деталях: стулья, зеркала и даже салфетницы спроектированы Facultative Works, поэтому в жизни их сложно отличить от компьютерной модели. Помог в создании образа магазина и нетипичный подход к материалам. Четырехметровый стол-трансформер — центральный элемент основного зала — стоит на постаменте из фактурного бетона, того же, что используют для городских скамеек. А линолеум в кабинете врача заменен на экологичный мармолеум — покрытие из переработанного природного сырья, в основном отходов льняного производства.

© Полина Полудкина

Чтобы избежать ощущения полной стерильности, в противовес бетону и строгим формам в центр стола-витрины создатели поместили клумбу с пышными зелеными растениями и цветами. Переживать о здоровье флоры в условиях магазина не стоит: за листочками будет тщательно наблюдать команда Flowgardenz, а между их инспекциями поддерживать состояние клумбы помогут сотрудники магазина. Команда в P.Y.E в Потаповском расширилась, к консультантам присоединились врачи. «Мы начали поиск примерно за полгода до открытия, предполагая, что это будет непросто, — рассказывает о подборе оптометристов Николай Шепеленко. — Во-первых, врач должен быть профессионалом в своей специальности. Во-вторых, он должен влиться в команду, попутно принимая новую систему координат, в которой существуют наши установки и ценности.

У нас молодой коллектив и достаточно веселый: могут себе и татуировки парные набить. А врачи в основном люди более сдержанные.

На финальных собеседованиях мы проверяли, насколько им будем комфортно работать в нашей атмосфере. В результате мы нашли двух врачей, которыми очень довольны».

© Полина Полудкина

Говоря о P.Y.E, трудно не отметить, что марка собрала вокруг себя настоящее сообщество почитателей — за очками сюда приходят по совету друзей, а на московских или питерских вечеринках легко встретить нескольких людей в одинаковых оправах бренда . Основатель марки утверждает, что ничего особенного для формирования сообщества они не делают, а подобная история — органичное следствие душевного подхода и здоровых отношений между партнерами, клиентами, поставщиками и сотрудниками: «Это похоже на танцпол: мы включили музыку, играем то, что нам нравится, и рады всем, кто заглянет на нашу вечеринку. Если во всех отношениях вы руководствуетесь любовью и доверием, у вас будет отличный продукт. С ним коммьюнити и его лояльность появляются сами собой».

Примерить десятки оправ и получить рецепт на подходящие линзы можно по адресу: Потаповский переулок, 8/12, строение 6.