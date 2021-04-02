В ожидании окончательного тепла и солнца изучаем локальные марки солнцезащитных очков. Кстати, у всех брендов из подборки можно также приобрести и оптику.

P.Y.E

Если летом спрашивать у прохожих в Петербурге, что за очки на них надеты, примерно каждый второй назовет марку P.Y.E. Современная оптика родом, собственно, из Санкт-Петербурга, два раза в год выпускает специальные коллекции, а в остальное время делает то, что получается у марки лучше всего: универсальные, но нескучные модели с комфортной посадкой. Раз в год бренд старается делать коллаборацию с кем‑то, кто близок ему по духу. Если будет возможность, посетите студии Pimp Your Eye в Москве или Петербурге — они максимально инстаграмбельные, а еще там можно проверить зрение.

Купить pyeoptics.com Стоимость От 4900 р.

Brevno

Марка из Красноярска с говорящим названием Brevno начинала в 2013 году с фактурных очков из дерева, которые сейчас стали ее ключевой моделью. Правда, теперь в каталоге можно также найти айтемы из переработанного пластика и смолы. Оправы производятся под заказ и небольшими партиями с минимальным количеством отходов, которые затем используются в следующих циклах производства или перерабатываются. Вообще, процесс создания моделей захватывает, подробнее прочитать можно тут. А еще Brevno успели поучаствовать в показе французского бренда Koché.

Купить brevnoshop.ru Стоимость От 8000 р.

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Cultura

Cultura создает лаконичные модели, которые подойдут тем, кто не гонится за трендами, а выбирает вещи вне времени и надолго. В основе производства оправ лежит ручная работа. Главная деталь — итальянский ацетат: с помощью него создаются редкие тона оправ и кристально чистые блестящие формы. Некоторые оттенки представлены в единичных экземплярах, поэтому их можно найти только в магазинах в Москве и Петербурге.

Купить cultura-eyewear.com Стоимость От 6499 р.

Fakoshima

По заявлению самого бренда, их оправы помогают заглянуть в будущее: Fakoshima вдохновляется эстетикой киберпанка, компьютерными играми и японским аниме. Очки Fakoshima носит адепт авангардной моды Тильда Суинтон, а самый экстравагантный редактор современности Анна Делло Руссо использует их в журнальных съемках. Марка построила вокруг себя мощное комьюнити, которое идентифицирует своих по очкам Fakoshima, и предлагает вступить в него всем неравнодушным.

Купить fakoshimaeyewear.com Стоимость От 11 500 р.

Harry Cooper

Harry Cooper предлагает принципиально новый формат покупки очков: линзы и сервис уже включены в стоимость — вам же нужно просто выбрать оправу. Что касается солнцезащитных моделей, там тоже все не так просто: их линзы имеют поляризацию, то есть они блокируют отраженные горизонтальные световые лучи и улучшают видимость. Таким образом вы видите картинку четче. Лучше всего Harry Cooper удаются модели в тонкой металлической оправе с цветными стеклами.

Купить harrycooper.ru Стоимость От 6500 р.

Spunky Studio

Оправы Spunky Studio экологичны, гипоаллергенны, изготавливаются из деревянных элементов или безопасного ацетата с имитацией дерева. Из интересного — у марки есть кастомизация линз. Эта услуга позволяет окрашивать линзы в различные оттенки, придавая цвету разную насыщенность.

Купить spunky.ru Стоимость От 4500 р.