Универсальная модель, которая пригодится, как только закончатся дожди.

Этой весной два популярных российских бренда — марка украшений Avgvst и оптический бренд P.Y.E. — объединили свои усилия в создании главного летнего аксессуара, очков. Модель Avgvst x P.Y.E получила форму панто — округлые стекла, обеспечивающие максимальный обзор. Сочетания цветов стороны выбрали классические: черепаховый ацетат с бутылочно-зелеными линзами, черный ацетат с темно-синими и классический дуэт Avgvst — желтый с серым.

В дополнение к очкам Avgvst выпустили также серебряную цепочку-держатель с двумя карабинами.