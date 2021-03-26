Солнечных дней становится все больше, значит, пора доставать крем с SPF и очки. Показываем, какие модели солнцезащитного аксессуара будут актуальны до поздней осени.

Несколько сезонов назад полки магазинов — от масс-маркета до винтажных шоурумов — заполонили супертонкие очки, как из 90-х. Им на смену пришла полная противоположность — футуристичные маски лыжников или велосипедистов. Этой весной ностальгия по девяностым возвращается, но уже в прямоугольной форме с цветным ацетатом или пластиком.

Одним десятилетием дизайнеры ограничиваться не стали. Откатываясь в семидесятые, стоит сперва научиться накручивать удлиненную челку на бигуди, как в тиктоке, а после выбирать очки с крупными линзами. Здесь снова предпочтительнее массивная цветная оправа.

Тем, кто предпочитает покупать очки на несколько сезонов, рекомендуем обратить внимание на авиаторы — классическую модель желательно разбавить линзами интересного оттенка или дополнительным украшательством оправы.