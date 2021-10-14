Драповые пальто действительно актуальны до наступления серьезных холодов, особенно если носить их с термофутболкой или тонкой пуховой жилеткой. «Афиша Daily» собрала несколько моделей — от сдержанных до ярких.

«С мужского плеча»

Пальто как будто из мужского гардероба можно найти собственно в мужском отделе. А можно присмотреться к моделям с ярко выраженной линией плеча или взять пальто на один-два размера больше вашего, чтобы добиться нужного эффекта оверсайза. Такой силуэт хорошо смотрится в комбинации с брючными костюмами и обувью вроде лоферов или монки.

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Кейп или пончо

Неочевидный плюс этих моделей — возможность надевать их поверх объемного верха типа пиджака с подплечниками или толстого свитера, которые не уместишь под обычное пальто. Носить кейп лучше с типично городскими вещами — джинсами и кроссовками, — чтобы не уходить в эстетику наездницы.

С рисунком

Те, кто укомплектовал базовый гардероб, могут присмотреться к ярким моделям. На выбор целый спектр разных рисунков: от «леопарда», «зебры» и цветов до более сложных историй вроде этнических мотивов или пейзажей. Вопреки советам стилистов носить такие пальто можно не только с однотонными сдержанными вещами, а с такими же сложными и яркими предметами.

Полупальто или бушлат

Укороченные пальто, которые ассоциировались со стилем десятых, неожиданно вернулись в моду. Как и в случае с кейпом, не стоит сочетать их с «женственными» вещами типа высоких сапог и брюк по фигуре: полупальто сейчас носят с широкими джинсами и кедами.