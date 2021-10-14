Драповые пальто действительно актуальны до наступления серьезных холодов, особенно если носить их с термофутболкой или тонкой пуховой жилеткой. «Афиша Daily» собрала несколько моделей — от сдержанных до ярких.

«С мужского плеча»

Пальто как будто из мужского гардероба можно найти собственно в мужском отделе. А можно присмотреться к моделям с ярко выраженной линией плеча или взять пальто на один-два размера больше вашего, чтобы добиться нужного эффекта оверсайза. Такой силуэт хорошо смотрится в комбинации с брючными костюмами и обувью вроде лоферов или монки.

5 o'Coat

25 000 р.

Reserved

5999 р.

Agreeg

89 000 р.

Massimo Dutti

22 990 р.

Zara

15 999 р.
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Кейп или пончо

Неочевидный плюс этих моделей — возможность надевать их поверх объемного верха типа пиджака с подплечниками или толстого свитера, которые не уместишь под обычное пальто. Носить кейп лучше с типично городскими вещами — джинсами и кроссовками, — чтобы не уходить в эстетику наездницы.

H&M

3299 р.

Cos

18 990 р.

Golden Goose

26 041 р.

MSGM

38 529 р.

Uterque

11 990 р.

С рисунком

Те, кто укомплектовал базовый гардероб, могут присмотреться к ярким моделям. На выбор целый спектр разных рисунков: от «леопарда», «зебры» и цветов до более сложных историй вроде этнических мотивов или пейзажей. Вопреки советам стилистов носить такие пальто можно не только с однотонными сдержанными вещами, а с такими же сложными и яркими предметами.

8 by Yoox

19 600 р.

Zara

11 999 р.

Ganni

€285

Jil Sander

46 200 р.

Comme Des Garçons

73 448 р.

Полупальто или бушлат

Укороченные пальто, которые ассоциировались со стилем десятых, неожиданно вернулись в моду. Как и в случае с кейпом, не стоит сочетать их с «женственными» вещами типа высоких сапог и брюк по фигуре: полупальто сейчас носят с широкими джинсами и кедами.

Osome2some

36 200 р.

Arket

7950 р.

Ushatava

24 900 р.

Monki

5000 р.

Mango

8999 р.
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