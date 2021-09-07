Ковбойские ботинки, туфли студентов панк-версии Лиги плюща и каблуки манекенщиц из 70-х — рассказываем, какая обувь будет в моде этой осенью.

Утепленные мюли

Crocs доказали, что одну и ту же обувь можно носить круглый год: летом — открытые модели, зимой — варианты с мехом и овчиной. Для дождливой осени есть еще одно условие. По возможности выбирайте прорезиненные варианты с высокой платформой — она худо-бедно защитит вас от луж.

Zara

9999 р.

Mou

20 330 р.

ASH

13 064 р.

Camper Lab

19 035 р.

Crocs

3999 р.

Массивные лоферы

Студенческий стиль встречает панк-эстетику. Обратите внимание не на чинные модели в духе Лиги плюща, а на обувь с мощной структурной подошвой и крупными металлическими деталями.

Lamania

12 999 р.

Vagabond

11 100 р.

Jeffrey Campbell

$165

Bershka

3999 р.

Pull & Bear

3299 р.

Резиновые ботинки

Удобство — превыше всего. Только в этом сезоне на место высоких Hunter, выдерживающих фестивальную грязь, пришли челси из водоотталкивающего материала. Лучшее решение — найти модели с почти походной подошвой.

Barbour

7349 р.

Ganni

14 900 р.

Bershka

3999 р.

Pull & Bear

4499 р.

Zara

4999 р.

Ковбойские сапоги

Самый нарядный тренд. Ищите пестрые, сияющие, броские сапоги с яркой традиционной прострочкой и широким голенищем. К счастью, сочетать подобную обувь легко как с искусственными шубами, так и с оверсайз-пуховиками.

Toral

28 504 р.

Giuseppe Zanotti

30 400 р.

Tervolina

от 7000 р.

Lera Nena Unreal

10 990 р.

Jeffrey Campbell

$260

Массивный каблук и платформа

Широкий каблук как на обуви манекенщиц из 70-х в сочетании с заметной платформой и прямым голенищем — так выглядят небанальные классические сапоги этого сезона. Надеемся, тренд на дуэт платформы с каблуком к следующему лету не трансформируется в засилье псевдо-«лубутенов».

Jeffrey Campbell

$295

Bershka

3999 р.

Jeffrey Campbell

$280

Nodaleto

50 933 р.

Vagabond

16 600 р.

Ботильоны и сапоги-носки

Ботильоны «носки» попали в тренды с легкой руки Ким Кардашьян, потом все успели к ним остыть, но они снова вернулись. Правда, в новом исполнении: теперь это не обязательно остромысые модели на высокой шпильке. Сейчас обувь «носок» может быть поставлена и на устойчивый клешеный каблук, и на «рюмочку», а также иметь высокое голенище. Кстати, кожаные варианты тоже встречаются.

Vagabond

18 800 р.

Alla Pugachova

17 990 р.

Camper

6659 р.

Neous

14 300 р.

Dolce & Gabbana

27 200 р.
Подробности по теме
Что носить осенью: 11 применимых тенденций для женщин
Что носить осенью: 11 применимых тенденций для женщин