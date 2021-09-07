Ковбойские ботинки, туфли студентов панк-версии Лиги плюща и каблуки манекенщиц из 70-х — рассказываем, какая обувь будет в моде этой осенью.

Утепленные мюли Crocs доказали, что одну и ту же обувь можно носить круглый год: летом — открытые модели, зимой — варианты с мехом и овчиной. Для дождливой осени есть еще одно условие. По возможности выбирайте прорезиненные варианты с высокой платформой — она худо-бедно защитит вас от луж.

Массивные лоферы Студенческий стиль встречает панк-эстетику. Обратите внимание не на чинные модели в духе Лиги плюща, а на обувь с мощной структурной подошвой и крупными металлическими деталями.

Резиновые ботинки Удобство — превыше всего. Только в этом сезоне на место высоких Hunter, выдерживающих фестивальную грязь, пришли челси из водоотталкивающего материала. Лучшее решение — найти модели с почти походной подошвой.

Ковбойские сапоги Самый нарядный тренд. Ищите пестрые, сияющие, броские сапоги с яркой традиционной прострочкой и широким голенищем. К счастью, сочетать подобную обувь легко как с искусственными шубами, так и с оверсайз-пуховиками.

Массивный каблук и платформа Широкий каблук как на обуви манекенщиц из 70-х в сочетании с заметной платформой и прямым голенищем — так выглядят небанальные классические сапоги этого сезона. Надеемся, тренд на дуэт платформы с каблуком к следующему лету не трансформируется в засилье псевдо-«лубутенов».

Ботильоны и сапоги-носки Ботильоны «носки» попали в тренды с легкой руки Ким Кардашьян, потом все успели к ним остыть, но они снова вернулись. Правда, в новом исполнении: теперь это не обязательно остромысые модели на высокой шпильке. Сейчас обувь «носок» может быть поставлена и на устойчивый клешеный каблук, и на «рюмочку», а также иметь высокое голенище. Кстати, кожаные варианты тоже встречаются.