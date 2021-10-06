Несмотря на смелые эксперименты креативных директоров и брендов с пальто, их материалами и декором, мы ратуем в пользу более традиционных вариантов. Во-первых, такие всегда будут в цене и вряд ли вам наскучат. При должном уходе вы проносите пальто не один и не два сезона. Во-вторых, учитывая широту ассортимента (что в массмаркете, что в люксе), найти в меру формальную модель не составит труда. Если однотонные пальто кажутся вам слишком простыми, то задумайтесь о традиционных узорах — «гусиной лапке» или «елочке».