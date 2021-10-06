Универсальные решения на любой кошелек.
Несмотря на смелые эксперименты креативных директоров и брендов с пальто, их материалами и декором, мы ратуем в пользу более традиционных вариантов. Во-первых, такие всегда будут в цене и вряд ли вам наскучат. При должном уходе вы проносите пальто не один и не два сезона. Во-вторых, учитывая широту ассортимента (что в массмаркете, что в люксе), найти в меру формальную модель не составит труда. Если однотонные пальто кажутся вам слишком простыми, то задумайтесь о традиционных узорах — «гусиной лапке» или «елочке».
Zara9999 р.
Arket24 900 р.
Zara8999 р.
Uniqlo12 999 р.
A.P.C.£545
A.P.C.35 185 р.
Acne Studios76 409 р.
8 by YOOX18 700 р.
A Kind of Guise47 609 р.
Prada49 800 р.
Universal Works29 249 р.
Topman9800 р.
Hevò22 250 р.
Sseinse10 100 р.
At.P.Co11 200 р.
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