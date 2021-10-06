Универсальные решения на любой кошелек.

Несмотря на смелые эксперименты креативных директоров и брендов с пальто, их материалами и декором, мы ратуем в пользу более традиционных вариантов. Во-первых, такие всегда будут в цене и вряд ли вам наскучат. При должном уходе вы проносите пальто не один и не два сезона. Во-вторых, учитывая широту ассортимента (что в массмаркете, что в люксе), найти в меру формальную модель не составит труда. Если однотонные пальто кажутся вам слишком простыми, то задумайтесь о традиционных узорах — «гусиной лапке» или «елочке».

Zara

9999 р.

Arket

24 900 р.

Zara

8999 р.

Uniqlo

12 999 р.

A.P.C.

£545

A.P.C.

35 185 р.

Acne Studios

76 409 р.

8 by YOOX

18 700 р.

A Kind of Guise

47 609 р.

Prada

49 800 р.

Universal Works

29 249 р.

Topman

9800 р.

Hevò

22 250 р.

Sseinse

10 100 р.

At.P.Co

11 200 р.
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