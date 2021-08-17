В последние несколько лет необычные аксессуары нью-йоркского бренда обсуждают чуть ли не чаще, чем регулярные коллекции с одеждой. И это неудивительно. Просто давайте вспомним, чего только Supreme не выпускал: были кирпичи, бритвы, палочки для еды, автомат-пинбол, разводной ключ, аквариум, складное кресло-кровать, вазы и много чего еще.

Очередной релиз бренда держит заданную планку. В осенне-зимней линейке аксессуаров присутствуют: пила, стол для пинг-понга, кровать, открывалки, колонки, кухонные бутылки из стекла, набор канцелярских предметов, складные столовые приборы, брендированные спагетти и драже Skittles и т. д.

Более традиционные аксессуары в релизе тоже представлены. В их числе — доски и колеса для скейтбординга, зажигалки, маркеры, перчатки, носки и значки.