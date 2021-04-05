Яркая альтернатива формальным ботинкам.
Судя по всему, Supreme основательно подготовился к весенне-летнему сезону. Вслед за очередными коллаборациями с Nike и The North Face нью-йоркский бренд выпускает релиз с другими давними союзниками — Dr. Martens.
На этот раз стороны показали низкие ботинки с пятью люверсами, черной подошвой без оранжевой строчки и более изящным верхом, напоминающим лоферы. В релиз вошли три расцветки нового силуэта — черная, ярко-оранжевая и имитирующая шерсть зебры.
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Новый совместный релиз Supreme и Dr. Martens поступит в продажу 8 апреля. Купить ботинки можно будет на официальном сайте и в фирменных магазинах нью-йоркского бренда. Во сколько обойдется новая пара, пока неизвестно.
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