Судя по всему, Supreme основательно подготовился к весенне-летнему сезону. Вслед за очередными коллаборациями с Nike и The North Face нью-йоркский бренд выпускает релиз с другими давними союзниками — Dr. Martens.

На этот раз стороны показали низкие ботинки с пятью люверсами, черной подошвой без оранжевой строчки и более изящным верхом, напоминающим лоферы. В релиз вошли три расцветки нового силуэта — черная, ярко-оранжевая и имитирующая шерсть зебры.