В последние годы необычные аксессуары нью-йоркского бренда обсуждают чуть ли не чаще, чем регулярные коллекции одежды. И это неудивительно, если вспомнить, чего только Supreme не выпускал. Были кирпичи, бритвы, палочки для еды, автомат-пинбол и много чего еще.

Новый релиз продолжает держать заданную планку. Смотрите сами, в осенне-зимней линейке аксессуаров представлены: зубная паста Colgate, губная помада, разводной ключ, аквариум, складное кресло-кровать, складные ножи, стулья, вазы, кукла Чаки и т. д. Но не обошлось и без более приемлемых позиций — различных досок для скейтбординга, зажигалок, колоды игральных карт, баскетбольных мячей, чехлов для iPhone и бутылочек для воды.