Яркие дизайнерские комплекты для спортсменов национальных команд.

В конце прошлого месяца Тельфар Клеменс объявил о создании экипировки для олимпийской сборной Либерии. Буквально через несколько дней бренд Ким Кардашьян Skims представил комплекты белья и одежду для отдыха, разработанные для сборной США. Оба события вызвали большой интерес и получили положительные отзывы. Накануне старта Олимпийских игр в Токио мы решили вспомнить другие, не менее интересные союзы брендов и олимпийских сборных.

Polo Ralph Lauren и сборная США

Пожалуй, самый яркий пример сотрудничества бренда и сборной. Polo Ralph Lauren экипирует национальную команду США с Игр 2008 года в Пекине. И это всегда выглядит безупречно: синие пиджаки, белоснежные поло, а также бросающиеся в глаза нашивки всадника и американского флага. Вечное переосмысление стиля преппи.

Stella McCartney и сборная Великобритании

Стелла Маккартни давно и успешно сотрудничает с adidas. Перед играми 2016 года в Рио-де-Жанейро дизайнер и спортивный бренд вновь объединили усилия и разработали экипировку для британских олимпийцев и паралимпийцев. Получилось красиво, в лучших традициях спортивной линейки Маккартни для adidas.

Christian Louboutin и сборная Кубы

После завершения карьеры бывший игрок в гандбол Анри Тай ушел в моду и основал собственный бренд Sporty Henri. В 2016 году он объединился с Christian Louboutin для разработки формы кубинских олимпийцев. По задумке сторон одежда должна была транслировать стиль современной Кубы, а не дореволюционной, какой она закрепилась в массовой поп-культуре. Основой униформы стали красные и бежевые куртки-пиджаки с четырьмя накладными карманами и укороченные черные брюки. Разумеется, там, где Christian Louboutin, не могло обойтись без обуви. Для мужчин были сконструированы высокие кроссовки и слипоны, для женщин — босоножки. Каждую пару декорировали флагом Кубы.

EA7 и сборная Италии

EA7, дочерний бренд Emporio Armani сотрудничает с олимпийской сборной Италии с 2012 года. Лаконичные спортивные костюмы безупречного кроя и белоснежные поло по большому счету главная визитная карточка экипировки EA7. Но итальянский Олимпийский комитет всем доволен. Форму к грядущим Играм в Токио вновь разрабатывал саббренд Emporio Armani.

Dsquared2 и сборная Канады

Можно по-разному относиться к творчеству братьев Дина и Дена Кейтенов. Но форма для сборной Канады к Олимпиаде 2016 года у Dsquared2 заслуживает исключительно комплиментов. Блейзеры из технологичных материалов, лаконичная цветовая палитра из трех цветов и, конечно, огромные кленовые листы на спине.

.@Dsquared2 designed Canada's Olympic 2016 opening ceremony uniform and they are 🔥 https://t.co/thzu7jcAFk pic.twitter.com/a7ZyedsboS — GQ Style (@GQStyle) April 15, 2016

Lacoste и сборная Франции

При разработке формы для олимпийской сборной Франции Lacoste опирался на собственные архивы и классический спортивный стиль. Тот самый случай, когда сила в простоте: синий верх (ветровки, поло) и белый низ (брюки, шорты, кроссовки).

H&M и сборная Швеции

Шведский дуэт, который нас приятно удивил. Сотрудничество H&M и Швеции было рассчитано на экипировку для зимних Игр в Сочи в 2014-м и летних — в Рио в 2016-м. Оба комплекта создавались из технологичных материалов с учетом потребностей атлетов сборной и были выполнены в сине-желтых цветах национального флага.