А также одежду для сна и отдыха.
Skims объявил о сотрудничестве с олимпийской сборной США. Бренд Ким Кардашьян экипирует американских спортсменок комплектами нижнего белья, а также одеждой для сна и отдыха к грядущим Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио. Часть вещей уже можно увидеть в специальном лукбуке Skims, в съемке которого приняли участие действующие члены национальной сборной.
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А теперь хорошая новость для поклонников бренда Кардашьян. Все позиции из олимпийской коллекции будут доступны не только спортсменам — олимпийская коллекция поступит в свободную продажу на официальном сайте Skims уже в следующем месяце. Сколько будут стоить вещи, пока неизвестно.
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