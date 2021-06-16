СССР, Венгрия, Швеция и другие фавориты «Афиши Daily».

Стартовал шестнадцатый по счету чемпионат Европы по футболу. Национальные сборные 24 стран разыгрывают между собой звание сильнейшей на континенте. Как и в случае с предыдущими крупными турнирами, на соревнованиях команды играют в обновленных (и красивых) формах. «Афиша Daily» решила понастальгировать и вспомнила не менее впечатляющие для своего времени комплекты сборных с предыдущих чемпионатов Европы.

Сборная СССР

Чемпионат Европы 1960 г.

Сборная Венгрии

Чемпионат Европы 1960 г.

Сборная Нидерландов

Чемпионат Европы 1976 г.

Сборная Англии

Чемпионат Европы 1980 г.

Сборная Франции

Чемпионат Европы 1984 г.

Сборная Нидерландов

Чемпионат Европы 1988 г.

Сборная Швеции

Чемпионат Европы 1992 г.

Во-первых, это красиво. Во-вторых, в этой форме шведы добились наилучшего результата на чемпионатах Европы — добрались до полуфинала и заняли четвертое место

Сборная Италии

Чемпионат Европы 2004 г.

Сдержанно и со вкусом. Синий топ, белые цифры и эмблема сборной. Логотип технического спонсора практически незаметен, он располагался на рукавах. Тот случай, когда скромность красит

Сборная Греции

Чемпионат Европы 2004 г.

Главная сенсация и победители чемпионата Европы в 2004 году, тоже отличались лаконичными джерси с выверенными деталями

Сборная Англии

Чемпионат Европы 2012 г.

Сборная Бельгии

Чемпионат Европы 2016 г.

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