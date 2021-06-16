Стартовал шестнадцатый по счету чемпионат Европы по футболу. Национальные сборные 24 стран разыгрывают между собой звание сильнейшей на континенте. Как и в случае с предыдущими крупными турнирами, на соревнованиях команды играют в обновленных (и красивых) формах. «Афиша Daily» решила понастальгировать и вспомнила не менее впечатляющие для своего времени комплекты сборных с предыдущих чемпионатов Европы.