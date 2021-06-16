СССР, Венгрия, Швеция и другие фавориты «Афиши Daily».
Стартовал шестнадцатый по счету чемпионат Европы по футболу. Национальные сборные 24 стран разыгрывают между собой звание сильнейшей на континенте. Как и в случае с предыдущими крупными турнирами, на соревнованиях команды играют в обновленных (и красивых) формах. «Афиша Daily» решила понастальгировать и вспомнила не менее впечатляющие для своего времени комплекты сборных с предыдущих чемпионатов Европы.
Сборная СССР
Чемпионат Европы 1960 г.
Первый чемпионат Европы по футболу состоялся в 1960 году во Франции. Победу на нем одержала сборная СССР. Формы команд в то время редко отличались оригинальностью, но красные футболки и белые шорты чемпионов смотрелись действительно здорово
Сборная Венгрии
Чемпионат Европы 1960 г.
В отборочной части того же чемпионата своей формой выделилась сборная Венгрии. К сожалению, для венгерских болельщиков это единственное, чем отличилась их команда
Сборная Нидерландов
Чемпионат Европы 1976 г.
Классический оранжевый топ сборной Голландии. Именно в этой футболке запечатлен великий форвард Йохан Кройф на большинстве архивных фотографий
Сборная Англии
Чемпионат Европы 1980 г.
С приходом 80-х на футбольных джерси все чаще стали появляться геометрические узоры. В этом роскошном комплекте выступала сборная Англии на чемпионате Европы 1980 года. Также отметим подачу нового продукта
Сборная Франции
Чемпионат Европы 1984 г.
Эпоха сотрудничества с adidas (1972–2010) является самой успешной по трофеям для сборной Франции. Первый международный турнир, на котором «сборная мушкетеров» (так ее прозвали журналисты) одержала победу, — чемпионат Европы 1984 года
Сборная Нидерландов
Чемпионат Европы 1988 г.
И снова Нидерланды. На оранжевых футболках, помимо льва, появились геометрические узоры в виде ромбов. В этой форме Нидерланды выиграли единственный на данный момент международный турнир — ЧЕ 1988 года
Сборная Швеции
Чемпионат Европы 1992 г.
Во-первых, это красиво. Во-вторых, в этой форме шведы добились наилучшего результата на чемпионатах Европы — добрались до полуфинала и заняли четвертое место
Сборная Италии
Чемпионат Европы 2004 г.
Сдержанно и со вкусом. Синий топ, белые цифры и эмблема сборной. Логотип технического спонсора практически незаметен, он располагался на рукавах. Тот случай, когда скромность красит
Сборная Греции
Чемпионат Европы 2004 г.
Главная сенсация и победители чемпионата Европы в 2004 году, тоже отличались лаконичными джерси с выверенными деталями
Сборная Англии
Чемпионат Европы 2012 г.
Конец эпохи Umbro. ЧЕ-2012 стал последним турниром, на который бренд экипировал сборную Англии. Особенно удался выездной комплект черного цвета с голубыми акцентами
Сборная Бельгии
Чемпионат Европы 2016 г.
Бельгийский огонь 2016 года. adidas идеально совместил красный и черный, сыграв на контрасте с логотипом сборной
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