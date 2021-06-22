Популярный среди миллениалов бренд Telfar расширил горизонты и выпустил первую в своей истории спортивную экипировку для олимпийцев.

Бренд Telfar прославился своими сумками, выпустил ряд громких коллабораций (в их числе проекты с UGG и Converse), а его основатель, американец либерийского происхождения Телфар Клеменс, закрепился в статусе одного из самых интересных дизайнеров момента.

Очередной важный шаг в карьере Клеменса — разработка и создание олимпийской экипировки для сборной Либерии по легкой атлетике. Дизайнер опубликовал информацию и превью коллекции в инстаграм-аккаунте Telfar. Известно, что в коллекцию вошли около 70 вещей — от легинсов и комбинезонов до спортивных костюмов и сумок.