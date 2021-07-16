Через день после выхода первого рэп-альбома Егора Крида на сайте The Flow вышло интервью с музыкантом. Крид рассказал не только о релизе, но и поделился неожиданными планами вне музыки. На вопрос о своей бьюти-рутине, артист ответил: «Не пользуюсь вообще ничем. […] Ни умывалки, вообще ничего. Иногда приходишь со съемки, на лице следы тонального крема. Я просто моюсь водой и спать ложусь. Потом просыпаюсь весь в прыщах. Но вот я в этом плане не чистюля. Для этого сейчас разрабатываю свою косметику, чтобы начать наконец следить за собой ».

Также рэпер высказался о мужском маникюре: «Понятно, что мы живем в России, тут своя культура. И люди к этому не готовы. Я уже не красил ногти месяца два. Потому что, когда я встречаюсь со своими старшими, внутри я не чувствую себя на сто процентов комфортно. Мне иногда стыдновато».

Напомним, что Егор не первый рэпер, так или иначе связанный с бьюти-индустрией. В прошлом году Фаррелл Уилльямс запустил линейку ухода Humanrace, Lil Yachty стал выпускать лаки для ногтей, а Канье Уэст вот уже который год подогревает слухи о собственном бренде декоративной косметики.