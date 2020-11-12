В создании Humanrace вместе с Фарреллом Уильямсом участвовала Елена Джонс — косметолог певца, которая работает с ним уже несколько лет. Пока линейка будет состоять из трех продуктов для ежедневного ухода — очищающего порошка, который при контакте с водой превращается в эмульсию, энзимного пилинга и увлажняющего крема с рисовой водой в составе.

Зеленые тюбики Humanrace на 50% состоят из переработанного пластика. Кроме того, они имеют съемную внутреннюю часть, которую можно сдать и заменить на новую, когда продукт закончится.

Запуск продаж Humanrace назначен на 25 ноября, а пока можно подписаться на обновления марки.