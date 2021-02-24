Levi’s и Ganni представили очередную коллаборацию: если первая была доступна только для аренды, то вторую уже можно приобрести. В новом дропе — вещи в стиле 70-х: широкие джинсы, платье-сарафан, джинсовки, нарядная блуза и шорты бермуды. Некоторые вещи украшены эксклюзивным принтом Ganni, а также их узнаваемым отложным воротником с оборками. Деним, используемый в коллекции, выполнен из «котонизированного» конопляного волокна — для его выращивания требуется меньше воды и пестицидов.

Выбор «Афиши Daily» из коллаборации Levi’s х Ganni — платье макси из темного денима на пуговицах: у модели приталенный силуэт, длинные рубашечные рукава с манжетами и тот самый нарядный ворот. Стоимость — 34 900 р.

Коллекция уже представлена в универмаге «Цветной», а также на сайте Levi’s.