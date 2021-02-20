Откладываем mom-джинсы и гуглим слово «baggy».
Пока в тиктоке шутят, что большинство все еще предпочитает широким джинсам скинни, а некоторые блогеры-стотысячники отговаривают от мешковатых моделей, Levi’s к весне 2021-го расширяет женскую линейку линейку Loose Fit, а также возвращает мужскую 551-ю модель с прямыми широкими брючинами. «Афиша Daily» предлагает не игнорировать тренд, а лучше подсмотреть у блогеров, с чем носить широкие джинсы.
С объемным свитером и замшевыми мюлями
Расслабленный образ на грани с домашним: чтобы придать ему хоть немного формальности, можно добавить длинный шарф с бахромой и кожаную сумку-баул. А вот тапочки, они же мюли, оставляем: в 2021-м мы будем носить их не только дома, но и на улице.
Джинсы H&M2299 р.
Свитер Mirstores8990 р.
Шарф Acne£110
Тапочки Oysho3999 р.
Сумка Saint Laurent65 145 р.
С нарядной блузой и балетками
Широкие джинсы вообще-то работают примерно так же, как костюмные брюки-палаццо — к ним подойдет любой нарядный верх и классическая обувь. В нашем случае это блуза с рукавами буф и отложным воротником «Питера Пена» плюс балетки с закрытым декольте и мягкой пяткой.
Что касается вечного вопроса «подворачивать или не подворачивать?», то тут две крайности — либо носить без подворотов вообще, чтобы джинсы доходили до пола и прикрывали обувь, либо делать нарочито широкий подворот.
Блуза & Other Stories5990 р.
Джинсы Monki3000 р.
Ободок Arket2900 р.
Балетки Vagabond8000 р.
Сумка COS10 990 р.
С цветным оверсайз-пиджаком и обувью в тон
Еще один прием из серии «а что, можно было, как с брюками?». Берем условный брючный костюм с рубашкой и блейзером, но заменяем низ на джинсы — и вуаля, вы без потерь интегрировали широкий деним в привычный образ. В рамках этого аутфита можно еще поиграть с колорблоком, выбрав цветные вещи, аксессуары и даже обувь.
Джинсы Weekday3499 р.
Рубашка Zara2599 р.
Кепка Lacoste4690 р.
Босоножки Mango4999 р.
Сумка Arket8900 р.
Пиджак Lime6599 р.
С джинсовым верхом — на манер канадского смокинга
С возвращением тренда на нулевые в сети все чаще вспоминают парный джинсовый выход Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка: если Бритни была в макси-сарафане из денима, то Джастин появился на красной дорожке в канадском смокинге — джинсовом тотал-луке. Кажется, мы несправедливо забыли об этом очевидном способе собрать лук примерно за минуту. Сумка багет и массивная обувь приветствуются.