Откладываем mom-джинсы и гуглим слово «baggy».

Пока в тиктоке шутят, что большинство все еще предпочитает широким джинсам скинни, а некоторые блогеры-стотысячники отговаривают от мешковатых моделей, Levi’s к весне 2021-го расширяет женскую линейку линейку Loose Fit, а также возвращает мужскую 551-ю модель с прямыми широкими брючинами. «Афиша Daily» предлагает не игнорировать тренд, а лучше подсмотреть у блогеров, с чем носить широкие джинсы.

С объемным свитером и замшевыми мюлями

Расслабленный образ на грани с домашним: чтобы придать ему хоть немного формальности, можно добавить длинный шарф с бахромой и кожаную сумку-баул. А вот тапочки, они же мюли, оставляем: в 2021-м мы будем носить их не только дома, но и на улице.

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С нарядной блузой и балетками

Широкие джинсы вообще-то работают примерно так же, как костюмные брюки-палаццо — к ним подойдет любой нарядный верх и классическая обувь. В нашем случае это блуза с рукавами буф и отложным воротником «Питера Пена» плюс балетки с закрытым декольте и мягкой пяткой. Что касается вечного вопроса «подворачивать или не подворачивать?», то тут две крайности — либо носить без подворотов вообще, чтобы джинсы доходили до пола и прикрывали обувь, либо делать нарочито широкий подворот.

С цветным оверсайз-пиджаком и обувью в тон

Еще один прием из серии «а что, можно было, как с брюками?». Берем условный брючный костюм с рубашкой и блейзером, но заменяем низ на джинсы — и вуаля, вы без потерь интегрировали широкий деним в привычный образ. В рамках этого аутфита можно еще поиграть с колорблоком, выбрав цветные вещи, аксессуары и даже обувь.

С джинсовым верхом — на манер канадского смокинга

С возвращением тренда на нулевые в сети все чаще вспоминают парный джинсовый выход Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка: если Бритни была в макси-сарафане из денима, то Джастин появился на красной дорожке в канадском смокинге — джинсовом тотал-луке. Кажется, мы несправедливо забыли об этом очевидном способе собрать лук примерно за минуту. Сумка багет и массивная обувь приветствуются.

И еще несколько образов с широкими джинсами для вдохновения:

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