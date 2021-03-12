В этом году классики денима возвращают премиальную линейку Levi’s Red. Хорошие новости — она частично будет представлена и в России. «Афиша Daily» выбрала 5 позиций из весенне-летней коллекции, на которые стоит обратить внимание.
Куртка, 22 500 р. И снова эксперимент по смешиванию денима и нейлона в пределах одной вещи. Как можно догадаться по дизайну с четырьмя нагрудными карманами, это очень вольная интерпретация классической рабочей куртки.
Куртка, 22 500 р. Очередная (удачная) интерпретация классической джинсовки — с эффектными стеганными деталями.
Платье-рубашка, 22 500 р. Его, собственно, можно носить и как платье, и как рубашку. Интересно, что накладные карманы выглядят, как традиционные задние карманы на джинсах.
Джинсы, 17 900 р. Броская пара темно-синего цвета с белой строчкой и явной отсылкой к классическим рабочим моделям.
Джинсы, 17 900 р. Просторный (даже очень) силуэт с двумя затяжками на поясе, которые создадут естественные стрелки.
Релиз весенне-летней коллекции Levi’s Red запланирован на 16 марта. Купить вещи можно будет в магазине Peak.