Инстаграм Бланки Миро — антидепрессант от мира моды для всех тех, кого утомила серость за окном. Дочь художницы и фотографа-любителя с детства привыкла к ярким краскам и транслирует свою привязанность к цветной палитре с помощью гардероба. «Афиша Daily» выделила несколько приемов стиля Бланки, которые можно переложить на свой гардероб.

Найдите альтернативу шапке

Бланка — амбассадор нетипичных головных уборов. Загибайте пальцы: берет, фетровая шляпа, соломенная шляпа, шляпа-таблетка, кепка, дутая косынка, панама, балаклава… Признайтесь: когда вам нужно выбрать головной убор, вы даже не задумываетесь о таком разнообразии выбора, а, скорее всего, сразу идете в раздел с шапками. В следующий раз сначала зайдите на страницу к Бланке!

Миксуйте несколько принтов в одном луке

Со способностью Бланки виртуозно сочетать в одном образе разные рисунки может потягаться разве что Наталья Гольденберг. Клетка плюс полоска, фирменный паттерн Missoni плюс черно-белая абстракция, цветочный принт плюс виши (и еще раз в другом комплекте), гусиная лапка плюс крупная полоска. Прием сложно освоить с полпинка, но можно начинать с простого — например, с двух клеток разного размера. Тут самое главное — объединять рисунки по цветам.

Используйте носки и колготки как акцент в образе

Мы уже писали об этом модном приеме в контексте гардероба украинского режиссера Анны Богдан. Но Бланка пошла дальше и использует чулочно-носочные изделия не просто как дополнение к луку, а как его главный акцент. Будь то колготки Marine Serre в лого-полумесяцы, красные носки в монохромном образе, нарядные носки с люрексом или комбинация психоделических лосин с носками в тон. Лайфхак для тех, кто скучает по балеткам в межсезонье: можно надеть плотные вязаные носки с туфлями (хотя передвигаться при этом все же лучше на такси).

Дайте шанс балеткам

Балетки — еще один привет из нулевых, на этот раз поздних. Обращайте внимание на мягкие модели, похожие на гимнастические чешки, балетки с перепонками в стиле Мэри Джейн — лаковые или атласные, а также нарядные: например, с бантами и открытой пяткой.

Подробности по теме Ушли, но обещали вернуться: эти вещи снова в тренде Ушли, но обещали вернуться: эти вещи снова в тренде

Начните носить воротники

Нарядные воротники появились в гардеробах трендсеттеров еще в прошлом году — не без помощи датского бренда Ganni, который сделал отложной воротник узнаваемой деталью своих коллекций. Правда, не все решаются его носить: кому‑то он напоминает школьную форму, а кто‑то просто считает его слишком нарядным для повседневной носки. На самом деле этот аксессуар сможет легко обновить любую вещь из вашего гардероба. Кстати, если боитесь эффекта первоклассницы, выбирайте не белые воротники, а с принтом — цветочным или геометрическим. Либо вообще под цвет одежды.