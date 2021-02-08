Разбираем луки девушки, чей инстаграм выглядит как гид по стилю для миллениалов.

Анна Богдан — разносторонняя личность: девушка начинала свою карьеру модели в родной Украине, а переехав в Лос-Анджелес, занялась режиссурой и живописью. Еще одно ее увлечение — профессиональное фигурное катание. Анну вы могли видеть в самых разных проектах: от клипа Макса Барских «По секрету» и Ивана Дорна «Collaba» до показа Yeezy Season 4 и съемки в кампейне у них же. «Афиша Daily» разобрала стиль Анны — на первый взгляд расслабленный, но на самом деле продуманный и интересный (скорее всего, тут не обошлось без помощи ее парня A$AP Nast).

Носите лоферы и ботинки с контрастными носками

Этот прием часто используют стилисты, если образ выглядит слишком простым. Например, летом, когда на вас надеты только платье и обувь, сделать лук интересным помогут цветные носки. Так же это работает и с джинсами и с шортами разной длины — микрошортами или бермудами. Еще одна идея — брать не контрастные носки, а в похожем оттенке: например, бежевые носки с коричневыми лоферами.

В качестве первого слоя выбирайте белую рубашку, а не футболку или майку

Еще один простой способ усложнить лук — поддевать белую рубашку. Причем не только под привычные нам свитер или жилет, но и под свитшот и даже футболку. В последнем случае смотрите, чтобы футболка была на один-два размера больше вашего обычного.

Обратите внимание на лонгсливы с психоделическим принтом

В гардеробе Анны яркий лонгслив, что называется, и в пир и в мир. Он помогает поставить яркий акцент в образе и глобально не заморачиваться с другими составляющими лука: надел и вроде бы уже нарядный. Сочетается с любыми простыми вещами — белыми джинсами, «школьной» мини-юбкой, костюмными брюками, джинсовыми бермудами — и просто хорош сам по себе.

Составляйте комплекты из непарных вещей

Вот, что имеется в виду, — вместо того, чтобы носить готовые костюмы, попробуйте собрать их самостоятельно. Анна часто использует этот прием, объединяя вещи по цветам: например, анорак Nike с брюками Stüssy, бежевую лыжную кофту с молочными брюками, кофту в микроклетку на молнии с брюками в такой же принт. Стилисты часто советуют не объединять в одном образе не совпадающие на 100% оттенки, но на самом деле это выглядит интересно.

Начните носить панаму

Если вы считаете, что панамы вам не идут, у вас просто панамы нормальной не было! А если серьезно, просто попробуйте примерить разные модели — с широкими полями или вообще без них, глубокую или мелкую панаму, отверните спереди козырек, — в общем, что‑нибудь вам точно подойдет. Можно начать с пляжных вариантов — с купальником или яркой рубашкой, а потом постепенно вписывать панаму в городские комплекты — со свитшотом, платьем, кожаным пиджаком или просто футболкой и шортами. Кстати, брендированные панамы — это тоже весело.