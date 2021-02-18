Японский масс-маркет решил повторить успех осенней коллекции.

Uniqlo объявил о возвращении коллаборации +J. Результат совместной работы ретейлера с дизайнером мы увидим уже весной. Бренд снова обещает универсальные модели в духе современной униформы.

Предыдущая коллекция Uniqlo и Жиль Зандер вышла в ноябре прошлого года после девятилетнего перерыва: до этого марка сотрудничала с дизайнером с 2009 по 2011 год. Последняя коллаборация вызвала ажиотаж среди покупателей — например, в московском «Атриуме» был организован вход в магазин группами по браслетам, из‑за чего в ТЦ собрались огромные очереди. О том, как это было, «Афиша Daily» рассказывала тут.

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