Предыдущая коллекция Uniqlo и Жиль Зандер вышла в ноябре прошлого года после девятилетнего перерыва: до этого марка сотрудничала с дизайнером с 2009 по 2011 год. Последняя коллаборация вызвала ажиотаж среди покупателей — например, в московском «Атриуме» был организован вход в магазин группами по браслетам, из‑за чего в ТЦ собрались огромные очереди. О том, как это было, «Афиша Daily» рассказывала тут.