Это не первая совместная работа Uniqlo с культовым дизайнером, которая привносит авторский стиль в коллекции бренда. В этот раз Жиль Зандер постаралась создать универсальную современную одежду: надежную и долговечную, которая прослужит не один сезон.

В коллекцию вошли стеганые пуховики с высокими воротниками, бомберы, свитеры и кардиганы из шерсти мериноса, комбинированные сорочки, костюмные брюки прямого кроя и аксессуары — например, актуальный сейчас кожаный ремень-шнур, а также двойной ремень и цветные палантины. Полная коллекция будет представлена в ТЦ «Атриум» и в интернет-магазине бренда.