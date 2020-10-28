Коллаборация +J японского масс-маркета и дизайнера Жиль Зандер, о которой стало известно еще в августе, поступит в продажу 19 ноября. В коллекцию вошли повседневные предметы гардероба вне времени.
Это не первая совместная работа Uniqlo с культовым дизайнером, которая привносит авторский стиль в коллекции бренда. В этот раз Жиль Зандер постаралась создать универсальную современную одежду: надежную и долговечную, которая прослужит не один сезон.
9999 р.
2999 р.
16 999 р.
9999 р.
5999 р.
2999 р.
16 999 р.
4999 р.
3999 р.
6999 р.
В коллекцию вошли стеганые пуховики с высокими воротниками, бомберы, свитеры и кардиганы из шерсти мериноса, комбинированные сорочки, костюмные брюки прямого кроя и аксессуары — например, актуальный сейчас кожаный ремень-шнур, а также двойной ремень и цветные палантины. Полная коллекция будет представлена в ТЦ «Атриум» и в интернет-магазине бренда.