Коллаборация +J японского масс-маркета и дизайнера Жиль Зандер, о которой стало известно еще в августе, поступит в продажу 19 ноября. В коллекцию вошли повседневные предметы гардероба вне времени.

Это не первая совместная работа Uniqlo с культовым дизайнером, которая привносит авторский стиль в коллекции бренда. В этот раз Жиль Зандер постаралась создать универсальную современную одежду: надежную и долговечную, которая прослужит не один сезон.

9999 р.

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2999 р.

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6999 р.

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В коллекцию вошли стеганые пуховики с высокими воротниками, бомберы, свитеры и кардиганы из шерсти мериноса, комбинированные сорочки, костюмные брюки прямого кроя и аксессуары — например, актуальный сейчас кожаный ремень-шнур, а также двойной ремень и цветные палантины. Полная коллекция будет представлена в ТЦ «Атриум» и в интернет-магазине бренда.