Инновационные материалы, современные силуэты, пастельная палитра с вкраплениями травянисто-зеленого и ярко-желтого: креативный директор линейки Uniqlo U и его парижская команда снова переосмысливают повседневную одежду. «Афиша Daily» выбрала 13 вещей, с которых можно начать собирать весенний гардероб. В продаже с 28 января.
Женское
Пальто из хлопка, 6999 р. Легкие то ли плащи, то ли пальто линейки U, как правило, раскупают в первую очередь — этот не станет исключением
Жилет, 2999 р. Тренд на вязаные жилеты задержался с нами надолго, поэтому еще один экземпляр в пастельной гамме не будет лишним
Джемпер, 2999 р. Трикотажный джемпер будто из гардероба миссис Мейзел
Лонгслив, 1999 р. Весной можно разбавить базовые трикотажные лонгсливы охристым топом из вискозы полуприталенного силуэта
Поло, 2999 р. Ретростилистика, которую легко обыграть любимыми винтажными вещами
Брюки, 2999 р. Комфортная посадка, приятный материал и красивый цвет — что еще должно быть в идеальных брюках?
Шорты, 2999 р. Удлиненные шорты, которые можно носить даже в офис
Мужское
Пиджак, 5999 р. Еще одна вещь в стиле «яхтсмен вышел в город»: благодаря легкому материалу пиджак будет гармонировать с теми же поло и сандалиями
Куртка, 3999 р. Классическая куртка карго у вас уже наверняка есть, теперь можно попробовать силуэт в морской тематике — синего цвета, с отложным воротником
Рубашка, 2999 р. Фасон bowling shirt — один из самых удачных вариантов неформальной рубашки
Поло, 1999 р. Мода на трикотажные поло наконец добралась до мужского гардероба: эта модель поможет создать образы в стиле героев «Талантливого мистера Рипли»
Брюки, 2999 р. Если вылезать из спортивных джоггеров никак не хочется, попробуйте хотя бы заменить их на более формальный вариант: брюки цвета слоновой кости можно носить хоть с пиджаками, хоть с рубашками
Сандалии, 2999 р. Неопреновые сандалии с нами уже какое лето подряд: по удобству они вполне могут конкурировать с кроссовками. Кстати, пара также доступна в женской размерной сетке