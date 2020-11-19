19 ноября в России состоялся релиз коллаборации Uniqlo c дизайнером Жиль Зандер. «Афиша Daily» узнала, как он прошел в московском «Атриуме», а также изучила опыт иностранных покупателей.

Несмотря на нелестные отзывы о коллекции, в день старта продаж посетители штурмовали торговые центры, а онлайн-покупатели — сайт. В онлайн-магазине вещи были доступны в 5.00, большинство предметов раскупили почти сразу. Очередь в ТЦ «Атриум» заняла весь третий этаж: покупатели проводили в ней по два часа, а на входе в Uniqlo получали браслет — только с ним можно было померить вещи из коллекции. Не обошлось и без ресейлеров. Вот как пользователи соцсетей отреагировали на происходящее.

Очереди

Очередь в ТЦ «Атриум»
© trifonovair/Twitter
Очередь в ТЦ «Атриум»
© aloe_raiden/Twitter
Очередь в магазин Uniqlo в Токио

Коллекция

А так выглядит токийский Uniqlo после покупателей

Ресейлеры

Вещи из коллаборации уже можно найти на «Авито» со значительной наценкой