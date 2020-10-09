Тапочки — не только летняя история: впереди сезон уютных домашних вечеров и, возможно, снова рабочих будней на удаленке. И пусть обувь не видно на видеоколах, тапочки сделают уже полюбившийся всем нам образ с толстовкой и трениками еще уютнее. Смотрим, в чем мы будем ходить по квартире и на даче в ближайшие холодные месяцы.

Если скандинавские модные инфлюенсеры уже второй год выходят на стритстайл недель моды в резиновых сланцах, то остальная модная общественность прониклась любовью к тапочкам совсем недавно: этим летом блогеры активно носили биркенштоки с контрастной прострочкой из коллаборации с Proenza Schouler и вьетнамки The Row на массивной подошве.

Осенью тренд продолжает развиваться: в реалиях 2020-го при выборе одежды и обуви приходится ориентироваться не на прогноз погоды, а на новости о пандемии и возобновлении самоизоляции. Поэтому сейчас мы присматриваемся не только к всепогодной осенней обуви, но и к удобной паре для дома. Когда клоги выпустил даже adidas, стало окончательно понятно: тапочки стали ключевой обувью этого года. Причем спортивный бренд сделал несколько моделей — на каблуке из коллаборации с российской стилисткой Лоттой Волковой и сабо с тремя полосками, похожие на классические Superstar. В нашей подборке все вариации на тему: сабо, клоги, шлепанцы и просто тапочки.

Сабо adidas

Тапочки для тех, кто ищет альтернативу кроссовкам с тремя полосками
€45

Сабо Crocs

Модный сейчас принт тай-дай перешел и на обувь
3799 р.

Клоги Zara

Благодаря меховому подкладу эта пара еще может выйти с вами на улицу
4299 р.

Сабо Birkenstock

Обувь, в которой можно не только ходить по дому, но и высаживать цветы в саду
4193 р.

Шлепанцы adidas Yeezy

Самые футуристичные тапочки, которые вы видели
19 390 р.

Тапочки UGG

У австралийского бренда можно найти не только «валенки», но и тапочки — такие же теплые и удобные
4250 р.

Тапочки The North Face

Пара, которую можно будет захватить в поход
4190 р.

Тапочки Zara Home

Экологичный вариант: на 25% сделаны из переработанного полиэстера
1999 р.

Тапочки Oysho

Обувь подстраивается под сезон: меховую подкладку можно снять
2599 р.

Тапочки Uniqlo

Пара, в которой ноги будут чувствовать себя как дома
999 р.
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