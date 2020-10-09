Тапочки — не только летняя история: впереди сезон уютных домашних вечеров и, возможно, снова рабочих будней на удаленке. И пусть обувь не видно на видеоколах, тапочки сделают уже полюбившийся всем нам образ с толстовкой и трениками еще уютнее. Смотрим, в чем мы будем ходить по квартире и на даче в ближайшие холодные месяцы.
Если скандинавские модные инфлюенсеры уже второй год выходят на стритстайл недель моды в резиновых сланцах, то остальная модная общественность прониклась любовью к тапочкам совсем недавно: этим летом блогеры активно носили биркенштоки с контрастной прострочкой из коллаборации с Proenza Schouler и вьетнамки The Row на массивной подошве.
Осенью тренд продолжает развиваться: в реалиях 2020-го при выборе одежды и обуви приходится ориентироваться не на прогноз погоды, а на новости о пандемии и возобновлении самоизоляции. Поэтому сейчас мы присматриваемся не только к всепогодной осенней обуви, но и к удобной паре для дома. Когда клоги выпустил даже adidas, стало окончательно понятно: тапочки стали ключевой обувью этого года. Причем спортивный бренд сделал несколько моделей — на каблуке из коллаборации с российской стилисткой Лоттой Волковой и сабо с тремя полосками, похожие на классические Superstar. В нашей подборке все вариации на тему: сабо, клоги, шлепанцы и просто тапочки.