Тапочки — не только летняя история: впереди сезон уютных домашних вечеров и, возможно, снова рабочих будней на удаленке. И пусть обувь не видно на видеоколах, тапочки сделают уже полюбившийся всем нам образ с толстовкой и трениками еще уютнее. Смотрим, в чем мы будем ходить по квартире и на даче в ближайшие холодные месяцы.

Если скандинавские модные инфлюенсеры уже второй год выходят на стритстайл недель моды в резиновых сланцах, то остальная модная общественность прониклась любовью к тапочкам совсем недавно: этим летом блогеры активно носили биркенштоки с контрастной прострочкой из коллаборации с Proenza Schouler и вьетнамки The Row на массивной подошве.

Осенью тренд продолжает развиваться: в реалиях 2020-го при выборе одежды и обуви приходится ориентироваться не на прогноз погоды, а на новости о пандемии и возобновлении самоизоляции. Поэтому сейчас мы присматриваемся не только к всепогодной осенней обуви, но и к удобной паре для дома. Когда клоги выпустил даже adidas, стало окончательно понятно: тапочки стали ключевой обувью этого года. Причем спортивный бренд сделал несколько моделей — на каблуке из коллаборации с российской стилисткой Лоттой Волковой и сабо с тремя полосками, похожие на классические Superstar. В нашей подборке все вариации на тему: сабо, клоги, шлепанцы и просто тапочки.

Сабо adidas Тапочки для тех, кто ищет альтернативу кроссовкам с тремя полосками €45 Сабо Crocs Модный сейчас принт тай-дай перешел и на обувь 3799 р. Клоги Zara Благодаря меховому подкладу эта пара еще может выйти с вами на улицу 4299 р. Сабо Birkenstock Обувь, в которой можно не только ходить по дому, но и высаживать цветы в саду 4193 р. Шлепанцы adidas Yeezy Самые футуристичные тапочки, которые вы видели 19 390 р. Тапочки UGG У австралийского бренда можно найти не только «валенки», но и тапочки — такие же теплые и удобные 4250 р. Тапочки The North Face Пара, которую можно будет захватить в поход 4190 р. Тапочки Zara Home Экологичный вариант: на 25% сделаны из переработанного полиэстера 1999 р. Тапочки Oysho Обувь подстраивается под сезон: меховую подкладку можно снять 2599 р. Тапочки Uniqlo Пара, в которой ноги будут чувствовать себя как дома 999 р.