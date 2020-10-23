Каждый год, 23 октября американский бренд отмечает Croc Day — праздник, посвященный классическим сабо и их поклонникам. К этой дате по традиции готовятся специальные релизы.

В прошлом году, например, были сабо со светящимися джиббитсами. В этом Crocs выпустил разноцветную интерпретацию классической модели с тремя ремешками вместо привычного одного. Еще одна особенность новой пары — количество отверстий для джиббитсов — их здесь аж 50 (обычно бывает 26). Дополнительные места появились за счет ремешков, также получивших слоты для декорирующих элементов.