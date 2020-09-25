Новые украшения каждый день
Американский бренд выпустил первый в своей истории календарь с джибитсами (пинами, в виде фигур или букв, которыми можно украсить свои сабо) . Инициатива приурочена к «Кроктябрю» — месяцу, посвященному бренду и его классической обуви. Каждый день владелец календаря сможет открывать новое «окошко» и доставать очередной джибитс. Правда, украшений в наборе больше, чем дней в октябре — аж 50.
Первый календарь с джибитсами уже поступил в продажу. Купить его можно до 23 октября в фирменных магазинах Crocs, а также на официальном сайте бренда. Цена вопроса — 3999 рублей.