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Секс на удаленке: 5 игрушек и сервисов, которые помогут поддержать близость на расстоянии

Таисия Бланш
Сегодня в 17:50
Секс-просветительница и соосновательница компании Kinky Company Таисия Бланш рассказывает, как заниматься сексуальными практиками с любимым человеком, даже если вы далеко друг от друга.

Для нее

Клиторальный вибратор Moxie+

Это маленький мощный вибратор с функцией дистанционного управления. Он надежно крепится магнитом к трусам и позволяет получать удовольствие где угодно. У него очень тихий моторчик — это позволяет использовать Moxie+ даже в публичных местах, если вам захочется острых ощущений.

Все, что нужно, — установить на телефон приложение We-Connect и подключить игрушку по блютусу. Партнер должен проделать те же шаги, и тогда он сможет управлять вибрацией девайса, даже находясь далеко от вас. 

Moxie+ сделан из силикона, на ощупь напоминающего человеческую кожу, и имеет десять встроенных режимов вибрации. При этом у вас есть возможность создать свои собственные паттерны вибрирования.

Стоимость

13 900 р.

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Для него

Мастурбатор Lovense Max 2

Глядя на футуристичный дизайн этого мастурбатора, сложно представить, что он дарит максимально реалистичные ощущения, но создатели утверждают, что это именно так. Игрушка совершает действия, приближенные к механике действий реального человека — благодаря имитации вагинальных сокращений и трем типам настроек: силе сжатия, вибрации и параметрам всасывания. Мастурбатор можно настроить дистанционно, удивив партнера.

Игрушка синхронизируется с некоторыми другими устройствами Lovense, например с женскими вибраторами. При таком коннекте девайсы как бы чувствуют движения на любом расстоянии, подстраиваясь друг под друга. А еще мастурбатор можно использовать вместе с интерактивными играми и порнофильмами.

Стоимость

18 500 р.

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Для двоих

Парные секс-игрушки We-Vibe Date Night Set

В комплекте две популярные игрушки: вибратор-кролик для нее, предназначенный для одновременной стимуляции двух чувствительных зон, и вибрационное кольцо для него, поддерживающее длительное ощущение возбуждения.

Их можно использовать и офлайн, но лучше всего они подходят для онлайн-свиданий: управление через мобильное приложение, водостойкость (почему бы не устроить онлайн-свидание в душе?), возможность синхронизации.

Одновременное использование в сочетании с секстингом или видеомастурбацией подарит иллюзию соприкосновения друг с другом. Одинаковые ритм и вибрация, возможность управления игрушкой партнера или партнерки и, соответственно, контроль над их оргазмом — все это превратит видеозвонок в укромном месте в эротическую игру.

Стоимость

15 232 р.

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Приложение Touch Me

Это хороший способ поддержать эмоциональную связь и через диджитал ощутить близость любимого человека, восполнив дефицит тактильности.

В приложении вы можете обнять и поцеловать человека, который находится далеко от вас. Это делается простым прикосновением к экрану: вы выбираете зоны касаний и типы поглаживаний, и в момент взаимодействия партнеру придет уведомление на телефон. Таким образом он сможет почувствовать вас и ответить взаимностью.

Еще в Touch Me удобно планировать свидания и отмечать важные даты — оповещения получат оба партнера. Из минусов: не поддерживается платформа Apple.

Стоимость

бесплатно

Скачать

Google Play

Сервис Deep

Он предназначен для того, чтобы поддерживать контакт в разлуке, узнавать друг о друге что‑то новое и экспериментировать в сексе. 

На Deep — более 300 карточек с описаниями практик (от секса по переписке до БДСМ), с которыми можно взаимодействовать по механике тиндера. Вы свайпаете понравившиеся сексуальные фантазии, а потом реализуете те из них, которые совпали у вас с партнером. Если вы боитесь их обсуждать или не знаете, как перейти от теории к практике, — разобраться помогут гайды и рекомендации от специалистов, собранные на сайте.

Из других функций сервиса: планирование онлайн-свиданий со своим партнером или партнеркой и чаты с другими участниками сообщества Deep.

Стоимость

бесплатно

Регистрация

на сайте

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