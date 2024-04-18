Скриптонит против закона о защите женщин и детей в Казахстане: «Завтра ваши дети будут выбирать пол»

Скриптонит воспринял закон в штыки: «Данный законопроект (как я лично понял) маскируется под закон о домашнем насилии. Если вы против [насилия против женщин], то вы как будто за [ужесточение наказания за насилие против в отношении детей]. Лично я считаю, что это две разные проблемы и рассматривать и принимать по ним законы нужно отдельно».