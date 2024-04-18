Скриптонит против закона о защите женщин и детей в Казахстане: «Завтра ваши дети будут выбирать пол»

Скриптонита возмутил новый казахстанский закон о домашнем насилии. Он считает, что благодаря документу в будущем дети смогут выбирать свой пол. Пост с критикой появился в сторис рэпера.
Поправки, ужесточающие наказание за домашнее насилие, президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал в понедельник. В частности, причинение физической боли ребенку без причинения вреда здоровью теперь может быть классифицировано как побои и привести взрослого к крупному штрафу или аресту, а для вмешательства полиции больше не требуется заявление потерпевшего, достаточно анонимного сообщения.
Кроме этого, в КоАП появилось и наказание за буллинг детей: за психологическое насилие можно получить штраф, а если он приведет к нервному срыву, то и тюремный срок.
Скриптонит воспринял закон в штыки: «Данный законопроект (как я лично понял) маскируется под закон о домашнем насилии. Если вы против [насилия против женщин], то вы как будто за [ужесточение наказания за насилие против в отношении детей]. Лично я считаю, что это две разные проблемы и рассматривать и принимать по ним законы нужно отдельно».
Рэпер подчеркнул, женщин нельзя бить. И хотя детей тоже, в этом отношении он призвал «не бросаться из крайности в крайность».
«В случае же с детьми все очень размыто. Если доводить до абсурда, то завтра ваши дети будут выбирать пол. Если у вас их не заберут за то, что вы не то чтобы рукоприкладствовали, а, так сказать, забуллили ребенка, воспитывая его», — считает Скриптонит.
На то, что в законе нет норм об изъятии детей из семей, обращал внимание уполномоченный по правам человека в Казахстане Артур Ластаев. «Распространяемое „мнение“ о том, что закон якобы будет способствовать отъему детей — откровенный фейк», — комментировал он принятие закона.
О том же писала омбудсмен по правам ребенка Динара Закиева. Она отметила, что детей отбирали у родителей на основании закона о браке, который действует в стране более 10 лет.
«Когда вы видите ролики, в которых родители поясняют, что детей якобы безосновательно забрали, прошу иметь в виду, что с 2011 года в законодательстве прописаны все основания, при которых детей могут отобрать, и безосновательно такие меры не принимаются. При вынесении такого серьёзного решения, как отобрание детей, учитывается совокупность факторов, несущих прямую угрозу жизни ребёнка», — написала Закирова.
В приложенном видео она также ответила на обвинения со стороны нескольких родителей. В ролике она показала необустроенную квартиру одной семьи, потерявшей детей, обратила внимание на фекалии, запах мочи, отсутствие продуктов, предметов гигиены и детской одежды в другой, а также синяки и шрамы на теле девочки от третьей пары.
Кроме этого, Закиева ответила и Скриптониту. Она обратилась к его представителю и объяснила положения нового документа.
«Разъяснила, что эта группа (активистов против закона о бытовом насилии. — Прим. ред.) манипулирует мнением и обманывает людей, так как в данном законе нет изменений и дополнений касательно отбирания детей, ограничения или лишения прав родителей», — написала она у себя в сторис.
«Он поблагодарил за разъяснения и отметил, что они разместили информацию о том, что это может быть фейком», — добавила уполномоченная по правам детей.
Скриптонит действительно сделал такой пост за пару часов до сообщения Закиевой. «Если это все фейк, то OK, хорошо. Но будьте внимательны», — написал он.