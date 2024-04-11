Парламент Казахстана принял закон об ужесточении наказания за домашнее насилие

Сенат Казахстана принял сразу в двух чтениях закон, который ужесточает наказание за семейно-бытовое насилие. Об этом сообщает Zakon.kz.
Закон криминализует побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью. За подобные нарушения будет грозить штраф до 738,4 тыс. тенге (около 153 тыс. рублей), общественные работы или арест на 50 суток. В 2017 году побои в Казахстане декриминализовали, за них грозило лишь административное наказание.
Из уголовных статей об умышленном причинении тяжкого и средней тяжести вреда здоровью уберут возможность наказания в виде ограничения свободы, будут только реальные сроки.
За убийство, доведение до самоубийства, насильственные действия сексуального характера в отношении детей предусматривается пожизненное лишение свободы. Также вводится ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста.
Этот же закон вводит административные наказания за буллинг и кибербуллинг детей, неисполнение родителями мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних и принудительную высадку из общественного транспорта детей младше 16 лет.
В феврале за поправки об ужесточении наказания за семейное насилие проголосовали депутаты мажилиса (нижней палаты казахстанского парламента). Закон вступит в силу после его подписания президентом страны.
В Казахстане решили ужесточить наказание за домашнее насилие на фоне громкого процесса над бывшим министром нацэкономики Куандыком Бишимбаевым. Его обвиняют в убийстве жены Салтанат Нукеновой во время ссоры.
По версии следствия, экс-министр несколько часов избивал жену в ресторане, а затем задушил. Следствие также считает, что Бишимбаев просил хозяина ресторана, своего брата, удалить записи с камер наблюдения. Однако некоторые записи, на которых Бишимбаев избивает супругу, оказались в руках правоохранителей, а затем и в сети. В ходе судебного процесса также выяснилось, что Бишимбаев и до этого неоднократно применял насилие и абьюз по отношению к Нукеновой.
Инициативная группа Казахстанских правозащитников и адвокатов призвала писать письма в парламент, требуя как можно быстрее принять закон о защите прав женщин и безопасности детей.