«Жестко и красиво»: 12 российских фотографов-документалистов, которых вам нужно знать

Мари Гельман

Документальный фотограф, писательница и продюсер, призер многих известных международных конкурсов, член жюри World Press Photo 2024 в секции «Европа»; на международном уровне ее представляет VII Photo Agency; публиковалась в The Time, The Washington Post, Le Monde, The New York Times и др.; сайт marygelman.com