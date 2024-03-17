«Жестко и красиво»: 12 российских фотографов-документалистов, которых вам нужно знать

Примерно с 2013 по 2020 год я работал над проектом «Осеев», который вышел в формате книги. Для него я снимал так называемый социальный пейзаж утопического заброшенного мегаполиса — неудавшегося проекта массовой типовой застройки. Пустые многоэтажные дома, без жильцов и инфраструктуры, медленно разрушающиеся на какой‑то неопределенной территории. Многие спрашивали меня, как попасть в Осеев, но смысл в том, что на самом деле это все территория Москвы и Новой Москвы вокруг МКАД. В книге это, конечно же, указано, в авторском тексте.