Стевию запретили. Что? Нет! Эксперт поясняет, вреден ли этот сахарозаменитель

— Да, но только как часть общей программы питания. Стевия некалорийна. Если вы употребляете десерты, в которых есть стевия, то сахар действительно минимизируется, но никуда не пропадет калорийность остальных компонентов, например муки. Если просто начать есть стевию в надежде похудеть, то ничего не получится — нужно менять рацион и вести активный образ жизни.