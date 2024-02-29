Стевию запретили. Что? Нет! Эксперт поясняет, вреден ли этот сахарозаменитель

Пищевой технолог, автор книги «Страшная химия: Еда с Е-шками». Телеграм-канал — «Страшная химия».
— Для начала давайте разберемся, что такое стевия и какая от нее польза.
— Мы едим слишком много сладкого и испокон веков ищем замену сахару. Одна из его натуральных альтернатив — южноамериканское растение стевия. Открыли его очень давно, это хорошо изученный и безопасный сахарозаменитель. Употребляя его, мы ощущаем сладкий вкус, но, поскольку это некалорийный подсластитель, у нас не поднимается инсулин. Стевия рекомендована диабетикам.
— А зачем употреблять ее тем, у кого нет диабета?
— Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать поступление свободных сахаров десятью, а лучше — пятью процентами от калорийности вашей рациона. Проще говоря, желательно есть поменьше сахара. Стевия — один из вариантов такого сокращения.
— Полезна ли стевия, если я хочу похудеть?
— Да, но только как часть общей программы питания. Стевия некалорийна. Если вы употребляете десерты, в которых есть стевия, то сахар действительно минимизируется, но никуда не пропадет калорийность остальных компонентов, например муки. Если просто начать есть стевию в надежде похудеть, то ничего не получится — нужно менять рацион и вести активный образ жизни.
— Есть ли от стевии вред?
— Не больший, чем от множества других продуктов. У некоторых людей могут быть аллергические реакции, например, зуд и покраснения. Есть ее ложками у вас вряд ли получится при всем желании — она слаще сахара в 300 раз.
— Почему ее запретили27 февраля в техрегламент Таможенного союза, который устанавливает правила использования пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств, были внесены поправки. Согласно им, 19 пищевых добавок попали под запрет.?
Основное действующее вещество, которое придает стевии сладкий вкус, — это так называемые стевиозиды или стевиолгликозиды, которые шифруются под индексом Е960. Е960 остается в техническом регламенте Таможенного союза и не запрещается.
Запрет теперь касается только, например, чистых листьев стевии либо экстрактов форм стевии с недостаточно высокой очисткой.
Также разрешено использовать ароматизатор натуральный или вкусоароматический препарат «Экстракт стевии».
— Получается, эта реформа в конечном счете только на пользу потребителю?
— Мы привыкли воспринимать новости о запретах как нечто негативное, но в данном случае никакого негатива нет. В мире сейчас жесточайший контроль за пищевыми добавками — даже листья стевии вполне безопасны, но с дополнительной проверкой минимизируется и без того крохотный риск. Это устоявшаяся мировая практика, и то, что Россия к ней присоединилась, — верное решение.