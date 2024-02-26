В России запретят стевию и еще 18 пищевых добавок

С 27 февраля в России, Беларуси, Армении, Казахстане и Киргизии запретят использовать 19 пищевых добавок. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В список внесли в том числе добавки, которые уже запрещены во всем мире. Речь идет о муравьиной кислоте (добавка E236) и красном красителе кантаксантине (Е161g).

Под запрет также попали такие добавки, как подсластитель стевия, сорбат натрия (Е201), сорбат кальция (Е203), танины пищевые (Е181), консерванты дифенил (Е230), регулятор кислотности лактат аммония (Е328) и антиокислитель оксистеарин (Е387).

Еще в список внесли глазирователь эфиры монтановой (октакозановой) кислоты (Е912), ацетат аммония (Е264), диоктилсульфосукцинат натрия (Е480), краситель красный рисовый, алюмосиликат калия (E555), алюмосиликат кальция (Е556), бентонит (Е558), алюмосиликат (каолин) (Е559), мальтол (Е636) и этилмальтол (Е637).

Заведующая кафедрой технологии питания УрГЭУ Ольга Чугунова сказала, что решение ЕЭК основано на исследованиях, которые указывают на негативное влияние веществ на организм человека.

Она привела пример, в котором рассказала, что алюминийсодержащие добавки — алюмосиликат калия (Е555), алюмосиликат кальция (Е556) — широко использовались при производстве сухого молока, пряностей, тертых сыров. Они препятствовали образованию комочков, помогали сохранить товарный вид.

«Но теперь доказано, что в большой дозировке алюминий может вызвать нарушения центральной нервной системы, костных тканей, функций почек, флюороз зубов и онкологические заболевания. Было принято решение исключить неорганическое вещество из перечня разрешенных», — добавила Чугунова.