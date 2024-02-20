Долма и долги: как владелица кафе «Парос» лишилась собственности и денег

С 90-х годов у Сусанны Христофоровны в собственности был подвал на Бригадирском переулке, где до открытия «Пароса» она делала пироги на продажу. По словам хозяйки, пекарня была популярна: «Как‑то у меня заказали торт американцы. Им так понравилось, что они захотели увидеть, где я работаю. А как я их в подвал приглашу?» . Со временем женщине стало тяжело спускаться по лестнице, и в 2008 году она решила снять площадь на Спартаковской улицеИменно здесь сейчас находится «Парос»., а свое помещение сдала в аренду.