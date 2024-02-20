Долма и долги: как владелица кафе «Парос» лишилась собственности и денег

Все, кто был в «Паросе» больше одного раза, знают его владелицу в лицо. Во времена СССР Сусанна Христофоровна Тапалцян работала микробиологом при Комиссии развития сельского хозяйства. Но после развала Союза женщине пришлось оставить свое дело: комиссию упразднили, работать по специальности было негде. Тогда она вспомнила ремесло, переданное от армянских бабушек, — кулинарию.
В «Паросе» разношерстная публика: там можно встретить как простых рабочих, забегающих на обед, так и модных студентов, коротающих вечера. Стены кафе обклеены фотографиями друзей и родственников Сусанны, а на столах лежит ее автобиография.
Зайти в заведение под распев музыкантов — обычное дело. В узких кругах «Парос» стал символом объединения: все гармонично собираются под маяком«Парос» с греческого переводится как «маяк». Сусанны Христофоровны. Но за веселыми песнями и шумным встречами скрыты судебное разбирательство хозяйки длиной в семь лет, банкротство и миллионные долги.
Пекарня, подвал, первые суды, или как достать соседа на Бригадирском
С 90-х годов у Сусанны Христофоровны в собственности был подвал на Бригадирском переулке, где до открытия «Пароса» она делала пироги на продажу. По словам хозяйки, пекарня была популярна: «Как‑то у меня заказали торт американцы. Им так понравилось, что они захотели увидеть, где я работаю. А как я их в подвал приглашу?». Со временем женщине стало тяжело спускаться по лестнице, и в 2008 году она решила снять площадь на Спартаковской улицеИменно здесь сейчас находится «Парос»., а свое помещение сдала в аренду.
В 2016-м по итогу общего собрания собственников в доме на Бригадирском решили провести капитальный ремонт. Уже через год новыми владельцами здания стали Иван и Надежда БельтюковыИван — вице-президент по закупкам «Лукойл Оверсиз» — дочерней компании «Лукойл».. Пара выкупила у города все три этажа при условии проведения ремонта «дома в целом», при этом подвал остался в собственности Сусанны Христофоровны.
Сразу после покупки Бельтюковы начали работы. По словам Сусанны Христофоровны и ее дочери — Лусине Маргарян — ремонт нанес серьезный ущерб их имуществу: были сломаны вентиляционные трубы и защитные козырьки, повреждены стены и потолок.
Семья решила чинить подвал самостоятельно и подала на Бельтюковых в суд, но в возмещении убытков им отказали. Решение обосновали отсутствием «доказательств причинно-следственной связи» между ремонтными работами Бельтюковых и «аварийным состоянием» собственности «Пароса».
После этого разборки утихли на два года. Основная часть работ завершилась в июне 2018-го, а в октябре Бельтюковы подали первый иск к Тапалцян — они хотели вернуть деньги за капитальный ремонт соразмерно с долей собственности Сусанны Христофоровны. Суд удовлетворил требование о «взыскании необосновательного обогащения» и назначил «Паросу» штраф в размере двух миллионов рублей. По словам Лусине, во время ремонта она неоднократно писала Бельтюковым с просьбой ознакомиться со сметой, чтобы разделить затраты, но ей отвечали отказом.
Юрист Илья Казаков объяснил «Афише Daily»: если покупатель оплатил ремонт здания по договору с продавцом, это не означает, что впоследствии он не может взыскать расходы с других собственников. По законуРечь идет о статье 210 ГК РФ, согласно которой собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. владелец площади обязан содержать ее за свой счет.
Откуда взялись миллионные долги и почему все переругались
В 2019 году Бельтюковы подали иск, чтобы иметь возможность беспрепятственно попадать в подвал. По словам Ивана, на протяжении всего конфликта они не могли пользоваться канализацией и водоснабжением, что и стало одной из главных причин разногласий между сторонами. В итоге суд отклонил требование, так как не обнаружил в подвале общедомовых коммуникаций. В разговоре с «Афишей Daily» Иван обвинил Тапалцян и Маргарян в вымогательстве и назвал отсутствие доступа к подвалу способом шантажа.
Фирма Сусанны Христофоровны также задолжала компании «Уралфинансстрой», которая отремонтировала последствия ущерба от строительных работ новых собственников. В 2020 году организация в судебном порядке взыскала с «Пароса» более трех миллионов рублей.
В 2021 году Бельтюковы вновь обратились в суд. На этот раз поводом стало то, что Тапалцян и Маргарян якобы препятствовали работам по установке теплотрассы в 2021 году. Суд подтвердил нарушения и обязал «Парос» выплатить штраф за нанесенный ущерб. Предпринимательница неоднократно подавала апелляции, но дело так и не было пересмотрено. В 2021 году фирму Сусанны Христофоровны объявили банкротом, а подвал выставили на аукцион.
Дом до капитального ремонта
Дом после капитального ремонта
Продажа подвала и взаимные обвинения
Торги прошли в 2022 году при участии единственного покупателя. Лусине убеждена, что он был подставным лицом Бельтюковых: по ее словам, объявление о продаже дома на Бригадирском вместе с подвалом было выставлено до проведения торгов — эта информация подтверждена в рапорте майора полиции (есть в распоряжении редакции). То есть Бельтюковы знали, что подвал в конечном счете достанется им и планировали его продажу.
Лусине уверена, что на имущество Сусанны Христофоровны была произведена «рейдерская атака». По ее словами, Бельтюковы изначально были заинтересованы в продаже всего дома вместе с подвалом, но не ожидали, что «на захват у них уйдет столько времени».
На обвинения со стороны «Пароса» Иван Бельтюков ответил, что изначально не собирался предъявлять Тапалцян затраты на капитальный ремонт, но когда соседи стали препятствовать проведению работ и вымогать у него деньги, он изменил решение.
Иван также отметил, что ему не был нужен подвал: «Они вымогают деньги. Или ты дешево продаешь им свою собственность, или они пытаются тебя заставить купить у них в четыре-пять раз дороже их никому не нужное помещение».
Как именно они пытались заставить Бельтюковых купить подвал, Иван не уточнил. Доказательств того, что Тапалцян и Маргарян вымогали у Бельтюковых деньги, найти не удалось, а существование общедомовых коммуникаций в подвале было оспорено стороной «Пароса» в суде. Кроме того, Лусине показала «Афише Daily» протокол из зала суда, в котором свидетель — подрядчик со стороны Бельтюковых — утверждает, что собственница подвала не только разрешала проводить там работы, но и предоставляла ключи от помещения.
Адвокаты, связи и подозрительное увеличение квадратуры
Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в коррупционных схемах. Иван Бельтюков считает, что его соседи пользуются влиянием на полицию армянской диаспоры. «К счастью, в судах ситуация иная», — добавляет он. Тапалцян и Маргарян уверены, что судьи и сотрудники госслужб были аффилированы с Бельтюковыми, а потому суд выносил решение в их пользу: «Адвокаты все в шоке, говорят, мы первый раз сталкиваемся с делом, когда нас вообще не хотят слушать», — рассказывает Сусанна Христофоровна.
Лусине также рассказала, что Бельтюковы в период разбирательств незаконно увеличили площадь своей собственностиСумма компенсации, которую Сусанна Христофоровна должна выплатить Бельтюковым, напрямую зависит от квадратуры помещения..
Изменение размера площади собственности подтверждается документами, предоставленными «Афише Daily» дочерью хозяйки. По договору купли-продажи 2017 года Бельтюковы приобрели 491 квадрат, а по заявлению о государственном кадастровом учете недвижимости — 636.
Иск к Владимиру Путину
В декабре 2023 года Тапалцян подала заявление на удочерение Путиным. Так семья хотела усилить огласку конфликта.
В итоге иск отклонили спустя несколько дней, зато внимание женщина действительно привлекла. «То, что я писала Путину — это как лакмусовая бумага, хроматограф того, кто ко мне как относится. Теперь ко мне приходят сотни людей и спрашивают: „Сусанна Христофоровна, чем вам помочь?“» — рассказала хозяйка «Пароса».
Что будет дальше
Торги прошли, подвал продалиЭто помогло закрыть основной долг., но теперь с пенсионной карты хозяйки «Пароса» удерживают половину средств в счет компенсации судебных издержек. В сложившейся ситуации семья не видит другого выхода, кроме как заручиться общественной поддержкой, чтобы дать делу ход.
«В СМИ писали: „Они уже ничего не могут доказать, дело закрыто“. Это неправда. Если мы докажем факт мошенничества со стороны Бельтюковых, то сможем запустить уголовное дело и возместить свои убытки. Поэтому мы сейчас даем огласку, чтобы привлечь внимание», — сказала Маргарян. Юрист Илья Казаков же считает, что даже в случае новых обстоятельств перевернуть ситуацию будет сложно.