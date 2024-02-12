Москвичи против храма ветеранов боевых действий: как жители защищают парк от застройки

31 января 2024 года в чат инициативной группы жителей Перово и Новогиреево прилетает фотография: в подъезде одного из домов района висит объявление о том, что 1 февраля состоится встреча с муниципальными депутатами. Место встречи — адрес дома, в скобках уточнение: «парк на Перовской улице». Тех, кто не занят в 16.00 четверга, просят сходить на встречу, но инициативу проявляет только одна женщина.
Обойдя дом по указанному адресу и покружив по парку, женщина не находит ни депутатов, ни каких‑либо указаний на то, что здесь будет проходить встреча. Пытается уточнить место в чате, но не получает ответа. Перовский сквер, о котором было написано в объявлении, довольно большой: на его территории есть два храма, монастырская лавка, памятник работникам Кусковского химзавода, пруд и каток. Найти место встречи без дополнительных координат не получается, а на улице зябко, температура минусовая, поэтому женщина уходит.
Женщину зовут Мария. В ноябре 2023 года она легла перед бульдозером, чтобы не допустить застройку парка на Зеленом проспекте.
Храм в каждый парк
В апреле 2011 года РПЦ вместе с правительством Москвы запустила программу «200 храмов», предполагающую строительство новых церквей в спальных районах Москвы. Работать над ней начали еще при Лужкове, который на встрече с патриархом Кириллом в 2009 году указал на необходимость массовой храмовой застройки, «чтобы не было таких мест, где храм Божий не находился на расстоянии шаговой доступности, чтобы в нашей Москве, как и раньше, было сорок сороков церквей».
В 2011 году Градостроительно-земельная комиссия Москвы разработала проект планировки части территории парка на Зеленом проспекте, выделив 0,33 гектара под «территорию храмового комплекса». Спустя почти полгода проект прошел «публичные слушания»Формат, подразумевающий принятие решений с участием местных жителей. и был одобрен Советом депутатов муниципального округа Новогиреево. Разрешение дало и правительство города.
Однако ни в 2012-м, ни даже в 2023 году церковь так и не появилась. В 2019 году на месте будущего храма освятили закладной камень — на данный момент это единственный объект, указывающий на строительство.
Не против храма — против застройки
Площадь парка на Зеленом проспекте — около 7 гектар. Его также называют «Афганским сквером»: в 1992 году здесь поставили скульптуру «Скорбящие матери» Вадима Сидура и стену памяти «Воинам-москвичам, погибшим в Афганистане». Также тут есть детская площадка, светодиодные качели, фитнес-зона, собачья площадка и отдельные зоны для игры в стритбол и баскетбол.
Парк на Зеленом проспекте зимой
Парк на Зеленом проспекте зимой
Парк на Зеленом проспекте зимой
Парк на Зеленом проспекте зимой
По мнению местных жителей, вместо озеленения парк все больше урбанизируют, чтобы «довести его до статуса придомовой территории»: так его будет «легко застроить». «После этого благоустройства мы находимся в критической фазе, когда парк вообще перестанет быть парком. Теоретически его надо бы выводить в ООПТ (Особо охраняемые природные территории. — Прим. ред.), — жалуется местная жительница Надежда. — Сергей Семенович у нас чем дышит? Не храмами, наверное, а тем, что дают деревья».
Когда стало известно, что часть зеленой зоны передали РПЦ для постройки храма, это вызвало возмущение у местных жителей. С 2013 года неоднократно проходили митинги в ее защиту: участники инициативной группы указывали на то, что они против любого строительства в парке, будь то храм, дорога или ЖК. «Мы же не говорим, что мы противники храма — мы противники застройки парка», — комментирует перовчанка Мария.
В марте 2014 года прошла встреча настоятеля прихода священномученика Игнатия Богоносца в Новогиреево Виктора Родина с председателем Союза ветеранов Афганистана Восточного административного округа Москвы Владимиром Третьяковым. Они приняли решение создать в Афганском сквере мемориальный комплекс воинам-афганцам, который объединит будущий храм, стену памяти и скульптуру Сидура. С тех пор за проектом закрепилось название «храм ветеранов боевых действий». В 2018 году перед 30-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана на месте строительства был освящен закладной камень, а Комитет солдатских матерей и местные власти заложили под ним капсулы с землей из Афганистана и Сирии.
После громкой истории с протестами против постройки храма в сквере в Екатеринбурге защитники парка на Зеленом проспекте также активизировались. Жители Перово и Новогиреево записывали обращения к Путину и Собянину, а на митинг в апреле 2019 года вышло более тысячи человек. Петиция «Защитим Афганский парк от застройки» собрала более 10 000 подписей, в ней активисты предлагают вместо создания нового комплекса «восстановить храм на историческом месте» на улице Лазо. Знаменская церковь считается старейшей сохранившейся постройкой в Перове, раньше при ней был полноценный храм с колокольней, но их снесли в 1950-х годах.
Потом была пандемия, разговоры о застройке парка прекратились, жителям стало казаться, что от плана отказались. Но в 2021 году советник патриарха Кирилла Владимир Ресин заявил, что возведение храма начнется в ближайшее время. В ТАСС появилась публикация, в которой выделенный под храм участок назвали «заброшенным пустырем». В ответ местные жители устроили флешмоб «Он вам не пустырь» и добились удаления этой формулировки из новости. Кроме того, в публикации говорилось о разработке специальной программы по «реабилитации воинов-афганцев и всех воинов, пострадавших в горячих точках, и членов их семей». Позже в эту программу включили и участников боевых действий в Украине.
Женщина и бульдозер
13 ноября 3023 года на поляну в парке на Зеленом проспекте приехал бульдозер. В чате инициативной группы быстро появилось сообщение о начале строительных работ, но так как все происходило в будний день, откликнуться смогли немногие.
«Сижу дома, работаю, и тут приходит письмо: ребята, бульдозер заехал! Потом появилась фотография. Ну что делать, прибежала туда и встала перед этим бульдозером», — рассказывает активистка Мария, оказавшаяся на месте событий одной из первых. — «Кусты уже уничтожил, бордюр каменный снес и копал себе дальше. Мне говорят: „Вы кто вообще?“ Я отвечаю: „Я жительница этого района“. А они: „Вы никто, пошли отсюда на фиг“. А я все равно стояла, мы с бульдозером играли: он меня объезжает — я за ним, он едет обратно — я опять перед ним встаю. Ну а как я с бульдозером могу поспорить? Совсем на ковш вставать? Может, и надо было».
По словам Марии, разрешить ситуацию помогла другая активистка, Надежда, которая подошла с одним из сотрудников Управы района Новогиреево. Чиновник указал строителям на то, что по закону место проведения работ необходимо сначала оградить и обеспечить безопасность прохожих — как минимум повесить соответствующее объявление. «Они говорят: ну хорошо, сейчас бульдозер уедет. А тот ответил: нет, вы уезжайте, а бульдозер пусть останется и обратно все закопает — и бульдозер закопал», — восхищается Мария.
Надежда подтверждает слова Марии: «Вы знаете, они государевы человеки и должны действовать в рамках закона. Может, по-человечески он и против застройки парка, но как государев человек должен действовать по-другому. И они прекрасно понимают, что там с документами не все хорошо, нарушений очень много».
Храм на 500 человек
Помимо нежелания лишиться зеленой зоны для отдыха и прогулок, у защитников парка много других претензий и вопросов к решению о застройке. Во-первых, местные жители указывают на то, что о публичных слушаниях в 2012 году они узнали постфактум — в районной газете информацию о них не публиковали.
Кроме того, слушания проводились одновременно по двум объектам: паркам на Зеленом проспекте и на пересечении Перовской и Кусковской улиц. Согласно опубликованному заключению, в них участвовали 98 человек, из которых 48 — жители Новогиреево и 24 — соседних районов. Однако активисты указывают на отсутствие возможности убедиться в том, что это действительно жители района. В протоколе (есть в распоряжении редакции) указаны только ФИО и замечания присутствующих, большая часть которых удивительно похожи друг на друга: «выбираю постройку храма большей территории», «храмы необходимы как воздух». Любопытно, что почти половина замечаний касаются расположения: слушатели просят расположить храм «со стороны Братской улицы», которая находится на противоположной части сквера.
Проект храмового комплекса
Проект храмового комплекса
Проект храмового комплекса
Проект храмового комплекса
Во-вторых, рядом с местом, где должен располагаться храм, проходит тоннель: парк расположен в непосредственной близости от станции «Перово». Однако на обращение местных жителей метрополитен ответил, что документация на «выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям» была им согласована, а в ходе строительства будет проходить технадзор.
В-третьих, после обнародования эскизного проекта храма возникли сомнения в том, что такое масштабное сооружение сможет поместиться на 33 сотках, выделенных под застройку. Согласно указанным на сайте проекта данным, средняя высота кровли составит 7,7 метра, ширина — 38,7 метра, а самой высокой точкой станет купол с главкой и крестом, общая высота которых достигнет почти 23 метров — на листовках защитников парка отмечено, что это приблизительная высота восьмиэтажного дома. Помимо зала для молящихся, рассчитанного на 500 человек, здесь должны появиться посвященный ветеранам Афганистана музей, воскресная школа, трапезная, конференц-зал, стоянка для автомобилей и «прочие приходские помещения».
Сорок сороков церквей
Есть у храма и сторонники. «Когда‑то я сама собирала подписи [против застройки парка]: по моему наблюдению, 70% жителей категорически против, еще 10% — те жители, которые искренне хотят постройки храма, нельзя этого отрицать. А еще 20% — это «Сорок сороков», которые нас подлавливают и начинают не очень хорошо себя вести», — рассказывает активистка Надежда.
Общественное движение «Сорок сороков» действительно активно выступает за строительство храма ветеранов боевых действий. «Общались и с воинами-афганцами, и с воинами СВО, мнение одинаковое у всех защитников нашей родины: храм нужен! Это православная святыня, здесь будут поминать погибших воинов и почитать их память», — рассказывает местный житель и участник движения Андрей.
Сторонники постройки храма не согласны с тем, что выделенное под строительство место — это парк: «Храм должны построить не в парке, а в Афганском сквере. Противники строительства в 2019 году через своих западных кураторов исправили в Картах Google «сквер» на «парк», и далее изменились все остальные интернет-карты. Но по документам это скверВ официальных документах (есть в распоряжении редакции) территория называется «Объект природного комплекса № 72 ВАО города Москвы «Парк на Зеленом проспекте»., и по внешнему виду тоже», — комментирует ситуацию Андрей.
Предложение активистов перенести храм в другое место — например, на освобождающиеся под реновацию близлежащие промышленные территории — «Сорок сороков» считают необоснованным: «Камень для строительства заложили, разрешение выдали, почему его нужно переносить? Там сейчас пустырь, где летом валяется мусор и выгуливают собачек, деревьев на этом участке нет. А вместе со строительством храма по всему скверу будут организованы детские и спортивные площадки, дополнительное озеленение, цветники и зоны отдыха, как это было сделано в Перовском сквере во время строительства храма Святого Владимира».
По словам защитников парка, им часто приходится сталкиваться с обвинениями непатриотизме и безбожии. В разговоре об активистах участники движения «Сорок сороков» называют их «храмоборцами»: «Это люди не православные, которые не ходят в храм молиться и духовно не связаны с Богом и православной церковью, поэтому им храм и не нужен. А местным православным жителям не хватает мест в ближайших храмах, пропорция численности населения такого большого района и количество мест в них несоответствующая, они расположены далеко друг от друга и недоступны для пожилых и инвалидов».
«Теперь все понимают, что Афганистан уже далеко, а у нас рядом есть шикарный повод, против которого фиг возразишь. „Ты что, против государства?“ Нет, я за СВО, за независимость России, но строить на месте парка реабилитационный центрВ заметке на сайте „Единой России“ о храме в Перово сказано: „Приходом священномученика Игнатия Богоносца совместно с Союзом ветеранов Афганистана ВАО сейчас прорабатывается большая программа по реабилитации воинов СВО, воинов-афганцев и всех воинов, пострадавших в горячих точках, и членов их семей“. для тех, кто пострадал [во время военных действий] — это неуважение к самим ветеранам, — делится активистка Мария. — Конечно, есть атеисты, которые говорят, что вообще все храмы на фиг. Но основная причина у всех одна: в парке никаких строек».
Активистка Надежда также выражает сомнения по поводу программы реабилитации: «Ребята, я врач-биохимик. Извините, но это медицинская, психологическая проблема, причем тяжелейшая. Посттравматический синдром лечится не в храме, он требует совершенно других территорий и других подходов. Нужен другой штат специалистов. Да, конечно, священнослужители могут оказать помощь, но это нужно делать в специализированных реабилитационных центрах. А что мы здесь получим? Людей с поломанной психикой».
А будет ли храм?
То, что за двенадцать лет храм так и не появился, защитники парка связывают с вероятной нехваткой финансирования. «Видите, они с 2012-го ничего не построили, потому что не набрали на это денег. Иначе давно бы уже начали что‑нибудь делать. Не собрали деньги за двенадцать лет! Ну о чем тут вообще говорить?» — комментирует активистка Мария.
В ноябре прошлого года на сайте храма появилась новость «Начинается долгожданное строительство нашего храма», а в парке отслужили молебен. В нем помимо духовенства участвовали представители фонда «Защитники Отечества» и организаций ветеранов Афганистана, военные, вернувшиеся из Украины, и сестры милосердия. Репортаж с молебна показали на «России 1» как доказательство «молитвенной и не только поддержки церковью наших бойцов».
На вопрос о дальнейших планах по защите парка активистка Надежда пожимает плечами: «Мы ни в коем случае никого не хотим обидеть. Мы не экстремисты, не сатанисты, мы желаем абсолютно мирного разрешения этого конфликта — как активные граждане, как местные аборигены, мы честно хотим, чтобы это все разрешилось».
Перовчане и новогиреевцы опасаются начала полноценных работ в этом году. Срок действия разрешения на постройку храма истекает в августе 2024 года, а сам участок отдан в безвозмездное пользование РПЦ до 24 ноября этого года. Активисты уверены: как только сойдет снег, им вновь придется ложиться под бульдозеры. Периодически они поднимают вопрос о возможности судебных разбирательств, однако до сих пор нет единого мнения, кто является ответчиком. «В РПЦ сказали: вот вам, ребята, полянка, стройте. К ним никаких претензий — где дали, там они и строят. Публичному слушанию тоже ничего не предъявишь: на народ в суд не подашь, — размышляет Мария. — Но должны же мы на кого‑то подать. На Совет депутатов, больше не на кого: они же вынесли решение про этот участок».
Сейчас жители продолжают придерживаться тех же мер, которые использовали ранее: при каждой возможности обращаются с запросами и жалобами в государственные органы, активно посещают встречи с местными властями, общаются с представителями СМИ и записывают видеообращения.
«На самом деле таких ситуаций, красных огоньков в Москве много, — заключает Надежда. — Мы надеемся на резонанс, потому что это и Троицк, и Битца, и Лосиный остров, и Коломенское, Измайловский парк, Кусково. Все эти зеленые территории действительно страдают. И народ как‑то пытается объединиться, потому что только так [получится что‑то сделать]».