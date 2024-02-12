Москвичи против храма ветеранов боевых действий: как жители защищают парк от застройки

«Теперь все понимают, что Афганистан уже далеко, а у нас рядом есть шикарный повод, против которого фиг возразишь. „Ты что, против государства?“ Нет, я за СВО, за независимость России, но строить на месте парка реабилитационный центрВ заметке на сайте „Единой России“ о храме в Перово сказано: „Приходом священномученика Игнатия Богоносца совместно с Союзом ветеранов Афганистана ВАО сейчас прорабатывается большая программа по реабилитации воинов СВО, воинов-афганцев и всех воинов, пострадавших в горячих точках, и членов их семей“. для тех, кто пострадал [во время военных действий] — это неуважение к самим ветеранам, — делится активистка Мария. — Конечно, есть атеисты, которые говорят, что вообще все храмы на фиг. Но основная причина у всех одна: в парке никаких строек ».