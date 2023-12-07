Владелица кафе «Парос» просит суд обязать Путина удочерить ее

Основательница московского кафе «Парос» на Спартаковской улице Сусанна Тапалцян подала иск в суд с требованием к президенту Владимиру Путину, чтобы он удочерил ее. Об этом сообщает MSK1.RU со ссылкой на ее дочь Лусине Маргарян.
В документе говорится, что поводом для этого стало то, что у предпринимательницы незаконно отобрали помещение в Бригадирском переулке, где раньше находилось кафе. «Граждане РФ Бельтюкова Н.А. и Бельтюков И.В. <…> незаконно приобрели часть недвижимости, принадлежавшую ООО НПП „Парос Тал“», — сказано в иске.
Они уже долго воюют за помещение, но в придачу к «хищению имущества» у 83-летней пенсионерки стали вычитать часть пенсии. По словам Маргарян, на пенсионную карту ее матери наложили 3 млн долгов, якобы как компенсацию юридических услуг.
Вот как иск к Путину объясняет девушка: «Это просто слезы. Мы 8 лет практически все свои доходы отдавали. Этот иск просто крик души такой конкретный. В текущей действительности, чтобы закон работал, надо быть родственником влиятельного человека».
«Парос» — легендарное московское заведение с 30-летней историей и со средним чеком в 700 рублей. Гостей в нем зачастую встречает сама хозяйка Сусанна Христофоровна. В 2021 году «Афиша Daily» включила кафе в список лучших мест Москвы.