Во взрослом возрасте тоже нужно ставить прививки (и не только от гриппа!). Вот какие

Врач общей практики Lahta Clinic
Ведущий медицинский эксперт «Инвитро»
Вакцинация детей
В начале XX века смертность детей до года в России составляла около 40,5%. Сейчас на 1000 младенцев приходится всего 4,51 смертельных случаев — то есть умирает меньше половины процента. Одна из главных причин таких радикальных изменений — массовая вакцинация детей.
Основные вакцины, которые нужно ставить ребенку, указаны в национальном календаре профилактических прививок. Список включает необходимый минимум, который позволит ребенку сформировать иммунитет к возбудителям наиболее распространенных и опасных заболеваний. В него входят прививки от туберкулеза, гепатита В, пневмококковой инфекции, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции типа b, кори, гриппа, краснухи, эпидемического паротита. Скорее всего, их все вам когда‑то поставили. Но далеко не каждая вакцина дает пожизненный иммунитет — часть из них необходимо обновлять.
Какие прививки нужно обновлять и почему?
«Врач назначает ревакцинацию со строгим интервалом от момента введения первой дозы препарата, который зависит от варианта прививки, — говорит ведущий медицинский эксперт „Инвитро“ Екатерина Терентьева. — Это напоминает иммунной системе о патогене и поддерживает память о нем, чтобы организм быстрее узнал и уничтожил возбудителя при столкновении. Взрослым важно проводить ревакцинацию против дифтерии и столбняка каждые 10 лет, против гепатита В — примерно раз в 5 лет, с 18 до 55, от кори — до 35, а также сезонную вакцинацию от гриппа, и этим список не ограничивается».
Врач общей практики Елена Шиманьски также дает рекомендации, как часто нужно ревакцинироваться:
- раз в 10 лет — от коклюша;
- раз в 5 лет — от гепатита В при условии нехватки антител;
- по мере снижения уровня антител — повторять прививки от кори, краснухи, паротита;
- раз в год в конце лета — начале осени — от гриппа.
Также взрослых прививают от ветрянки, менингита, гепатита A и клещевого энцефалита.
Екатерина Терентьева подчеркивает: при планировании беременности важно заранее позаботиться о необходимых прививках (как минимум — против кори, краснухи, ветряной оспы, коклюша), особенно если женщина ранее не переболела детскими болезнями.
«Вакцина от кори, краснухи и паротита живаяВ ней используется живой вирус: ослабленный или очень похожий., так что нужно успеть привиться до зачатия. Антитела к коклюшу можно не сдавать, — говорит Елена Шиманьски. — Независимо от их уровня рекомендована вакцинация всех беременных на сроке 26–36 недель для защиты новорожденного. Кроме того, важно сделать прививки от гриппа и коронавируса». Это неживые вакцины: их можно вводить и во время беременности, начиная со второго триместра. «Бывает, что женщина с опозданием узнает о низком уровне антител, например, к кори. В таком случае допустима пассивная иммунизация: вводится противокоревой иммуноглобулин — это уже готовые антитела. Срок их службы не такой длительный, но все же лучше, чем ничего», — объясняет врач.
Как и где делать ревакцинацию?
Чтобы сделать любую прививку или пройти ревакцинацию, нужно записаться к врачу-терапевту в городскую или частную клинику. «На приеме врач соберет анамнез, изучит прививочный сертификат или медицинскую карту с перечнем проведенных ранее прививок, проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний выпишет направление на первичную или повторную вакцинацию», — описывает Терентьева. Причем направление — один из главных документов, без него в прививочный кабинет вас не пустят.
О том, когда следует ревакцинироваться от COVID-19, данные разнятся: врачи, с которыми поговорила «Афиша Daily», советуют делать это каждые полгода, а эксперты Минздрава — раз в год. Ориентироваться лучше на эпидемиологическую обстановку и состояние здоровья — если оно у вас по каким‑то причинам ослаблено, можно прививаться и раз в 6 месяцев.
Что делать, если забыл, какие прививки ставил?
Нередко информация о перенесенных в детстве инфекциях и проведенной вакцинации теряется и забывается. В таком случае перед тем, как ставить прививку, нужно пройти тест и выяснить, действительно ли она вам необходима. Есть специальные анализы, которые показывают наличие антител к возбудителям той или иной инфекции. Они сдаются индивидуально, в зависимости от интересующего человека заболевания.
Как и кому нужно прививаться от клещевого энцефалита?
Клещи-носители энцефалитаВирусная инфекция, вызывающая поражение нервной системы. Может приводить к смерти. сейчас встречаются в 47 субъектах России, в том числе в части Московской области. Больше всего их в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке. Роспотребнадзор утверждает, что столкнуться с этими насекомыми можно не только в лесу, но и в городском парке или на даче. Теоретически вакцинироваться можно в любое время, но лучше планировать прививку так, чтобы к моменту активизации клещей у вас уже была иммунная защита. Это происходит как минимум через две недели после второй прививки, так что первую дозу лучше вводить в январе — марте, вторую — через месяц. Третью — через год, а потом можно ревакцинироваться раз в 3 года.
Зачем нужна вакцина от ВПЧ?
Вирус папилломы человека (ВПЧ) — самое распространенное в США, России и многих других странах заболевание, передающееся половым путем. В течение жизни им инфицируется 50-80% населения Земли. По данным ВОЗ, он вызывает около 5% всех онкологических заболеваний в мире: ежегодно связанный с ним рак находят у 625 600 женщин и 69 400 мужчин. 95% случаев рака шейки матки ассоциированы с ВПЧ.
При этом существуют вакцины от наиболее опасных типов этого вируса. Здорово, если их поставили до начала половой жизни. Но их можно делать и во взрослом возрасте — и мужчинам, и женщинам такую прививку ставят до 45 лет. Более того, ранее перенесенный вирус не является противопоказанием. Сейчас в России доступны две вакцины от ВПЧ: «Гардасил», защищающий от 4 штаммов, и «Церварикс», защищающий от 2. Обе не входят в ОМС и доступны только платно. Необходимы 3 инъекцииВторая — через два месяца после первой, третья — через четыре месяца после второй., в Москве каждая обойдется примерно в 13 000 рублей. Эффективность прививки доказана учеными: они подтверждают, что, к примеру, риск развития рака шейки матки после нее снижается как минимум на 80%.
Собираюсь в путешествие. Как быть с прививками?
Исследователь, специалист по экзотическим странам, автор тревел-проекта «Направления»
При планировании путешествия тревел-эксперт Дмитрий Лукьянчук советует посетить Центральный прививочный кабинет — там можно получить актуальную информацию о необходимых для поездок вакцинах, поставить все необходимые прививки и получить международный сертификат, который пригодится за границей. Сделать это лучше за месяц до поездки. Некоторые прививки делают бесплатно при наличии направления от врача из районной поликлиники. Если вы путешествуете при поддержке туроператора, за советом можно обратиться к нему.
В 2022–2023 годы россияне стали чаще путешествовать в страны Африки и Юго-Восточной Азии — по мнению Лукьянчука, к поездкам в эти регионы с субтропическим и тропическим климатом стоит готовиться заранее. «От гепатита, который передается в том числе через пищу и воду, можно защититься вакцинацией, — говорит исследователь. — Прививку нужно делать за 30 дней до отпуска с обязательной ревакцинацией через год — при такой схеме вы защитите себя на 10 лет и риск заражения будет ничтожно мал. Также за месяц до поездки можно сделать прививку от дизентерии — одной из самых распространенных инфекций в Индии». Прививку делают как взрослым, так и детям с трех лет. А вот вакцины от малярии, которую переносят комары и москиты, не существует. Поэтому лучший способ защитить себя от укуса — использовать репелленты или москитные сетки.
В странах с тропическим и субтропическим влажным климатом, например Таиланде, Индонезии, Малайзии, Филиппинах, Мозамбике и Судане, распространена лихорадка денге. «Ее переносчиками являются комары, от которых заражаются люди, и это не миф. При этом опасно только повторное заражение, первый контакт с денге относительно легко поддается лечению, — рассказывает Лукьянчук. — Просто нужно быть внимательным к своему состоянию: инкубационный период может длиться от трех дней до двух недель. И если появились симптомы — сыпь, покраснения, температура выше 39 градусов, озноб, боли в костях и мышцах — это, к сожалению, может быть не обычный грипп, и потребуется госпитализация». Однако профилактические прививки туристам не ставят — иммунизация проводится для местного населения с помощью трехкратного введения вакцины с интервалом в шесть месяцев. В связи с этим специалист подчеркивает: чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать меры профилактики — носить закрытую одежду, избегать мест скопления комаров, использовать репелленты.
«Относительно Африки: как опытный путешественник, могу сказать, что обязательно нужно сделать прививку от желтой лихорадки. Во многие страны без нее просто не пускают, — говорит Лукьянчук. — Например в Уганде при пересечении границы у туриста потребуют сертификат с отметкой. Кения, Мадагаскар, Эфиопия рекомендуют прививки от желтой лихорадки. Остальные — гепатит, столбняк, менингит — по желанию».