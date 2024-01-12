Во взрослом возрасте тоже нужно ставить прививки (и не только от гриппа!). Вот какие

Клещи-носители энцефалитаВирусная инфекция, вызывающая поражение нервной системы. Может приводить к смерти. сейчас встречаются в 47 субъектах России, в том числе в части Московской области. Больше всего их в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке. Роспотребнадзор утверждает, что столкнуться с этими насекомыми можно не только в лесу, но и в городском парке или на даче. Теоретически вакцинироваться можно в любое время, но лучше планировать прививку так, чтобы к моменту активизации клещей у вас уже была иммунная защита. Это происходит как минимум через две недели после второй прививки, так что первую дозу лучше вводить в январе — марте, вторую — через месяц. Третью — через год, а потом можно ревакцинироваться раз в 3 года.