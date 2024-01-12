Тем не менее сам интерес россиян к религии прослеживается, об этом говорят результаты опросов общественного мнения. В прошлом году ВЦИОМ сравнил показатели 1993 и 2023 годов — выяснилось, что доля тех, кто называет религию очень важной для себя, выросла в два с половиной раза (с 6% в 1993 году до 15% в 2023-м). А число тех, для кого религия не играет никакой роли, за это же время сократилось с 35 до 28%.