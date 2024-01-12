О возрастающей популярности православия говорят давно: еще в середине 2007 года в православном журнале «Фома» вышла колонка главного редактора с названием «О моде на православие». Там церковный и общественный деятель Владимир ЛегойдаС 2015 года — председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, с 2019 года — временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси. объяснил, что, по его мнению, словосочетание «мода на православие» — смысловой оксюморон, потому что мода предполагает поверхностное увлечение, а эта конфессия «как духовно-интеллектуальная традиция включает в себя и глубины интеллектуальные, и высоты духа».
Тем не менее сам интерес россиян к религии прослеживается, об этом говорят результаты опросов общественного мнения. В прошлом году ВЦИОМ сравнил показатели 1993 и 2023 годов — выяснилось, что доля тех, кто называет религию очень важной для себя, выросла в два с половиной раза (с 6% в 1993 году до 15% в 2023-м). А число тех, для кого религия не играет никакой роли, за это же время сократилось с 35 до 28%.
Если говорить о последних годах, среди молодежи (респонденты от 18 до 24 лет) стало больше неверующих: с 2019 по 2023 год их число увеличилось на пять процентных пунктов и теперь составляет 42%. В этой же группе возросла и доля тех, кто считает себя православным, — 29 против 23% в 2019 году.
Пользователи твиттера считают, что интерес к православию оформился в полноценный тренд
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Мы обратились за комментариями к православному блогеру и доктору социологических наук
«Я бы не сказал, что это можно назвать трендом на православие, но я встречаю много молодых людей, не знаю, больше или меньше, чем раньше, готовых обратить внимание на главное, что есть в православной церкви: Иисуса Христа, Евангелие и те принципы, идеи и учения, которые там изложены».
«В лучшем случае это вызывает вопросы, а в худшем — насмешки или раздражение. Тем круче, что молодые люди способны расслышать и рассмотреть главное, что есть в Церкви, минуя те очевидные недостатки, которые могли бы выйти на первый план. Я не вижу, чтобы это был шквал внимания, как, например, к „Слову пацана“ и культурному коду этого сериала, но интерес встречается».
Доктор социологических наук, директор Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ СПб
«6% (речь идет о результатах опросов, согласно которым доля тех, кто считает себя православным в группе 18–24 лет, выросла с 23 до 29% за последние четыре года. — Прим. ред.) — это на самом деле незначительное отклонение. К тому же причисление себя к православным — это скорее этническая характеристика, а не религиозная. Люди, которые изучают религиозность, дополнительно замеряют другие параметры, в числе которых частота посещений церкви, соблюдение всех необходимых ритуалов. Существует понятие „бытовая религиозность“, и в случае этих опросов использование термина „православные“ мало о чем говорит.
Во время серьезных катаклизмов и изменений растет уровень тревожности, и мы в своих исследованиях отмечаем у молодежи поиск безопасных пространств, поддержки, помощи. То, о чем мы можем говорить точно: становятся серьезнее опасения за ментальное здоровье и психологическое состояние. Растет употребление антидепрессантов».
«Часть молодежи, которая ищет для себя безопасное место, может обращаться к вере. Говорить о тенденции или росте интереса я бы все-таки не стала. Но, действительно: молодые россияне стали уделять больше внимания своему ментальному и физическому здоровью, образу жизни, экологии (потому что это связано с их будущим). Мы фиксируем усиление семейных связей, любопытство к локальной идентичности. Все, что я сейчас назвала, связано с реакцией на небезопасность взросления в такое сложное время».