Протоиерея Уминского, выступавшего против военной операции, могут лишить сана

В Москве состоится церковный суд над протоиереем Алексеем Уминским, передает телеграм-канал «Православие и зомби». Священника могут лишить сана.
Судя по тексту указа, правонарушение связано с отказом Уминского читать «установленную молитву о Святой Руси за Божественной литургией».
Авторы канала напомнили, что 11 мая 2023 года по аналогичному делу та же судебная инстанция лишила сана священника Иоанна Коваля. Они также уточнили, что церковный суд не предполагает ни права ответчика заранее ознакомиться с материалами дела, ни наличия у него защиты.
Ранее Уминского сняли с настоятельства в храме Троицы в Хохлах и запретили в служении. После этого члены Русской православной церкви обратились к патриарху Кириллу с призывом пересмотреть решение о запрете в служении священника.
Авторы открытого письма подчеркнули важную роль, которую Алексей Уминский играет в жизни современной Русской православной церкви и жизни прихода храма Святой Троицы в Хохлах, который он возглавлял более 30 лет.
Кроме того они отметили социальную работу протоиерея, в ходе которой он оказывал помощь тяжелобольным людям во взрослых и детских хосписах, а также бездомным и заключенным.
В ноябре 2023 года Уминский в интервью с Алексеем Венедиктовым* посоветовал верующим, которые не хотят ходить в храм, где «молятся за победу и за поддержку СВО», искать священников, которые «больше молятся о мире, чем о победе» и не стараются «укреплять военный дух на литургии».
«В современных войнах любая победа почти что всегда равна самоуничтожению», — заявил протоиерей. По данным СМИ, именно эти высказывания священника могли стать причиной его запрета в служении.
В феврале 2023-го в интервью «Афише Daily» Уминский также выразил свою антивоенную позицию: «Я сердцем, умом, мыслями нахожусь на стороне людей, которые прежде всего молятся о мире, о прекращении кровопролития. Но я не молюсь о том, чтобы кто‑то был наказан, осужден за его действия и поступки. Мое принципиальное понимание в том, что всякое насилие, всякая злость — грех, они не могут быть оправданы ничем, никакими даже самыми высокими идеями. Нельзя убивать и нельзя воевать ради каких‑то даже самых прекрасных истин человеческих».
*Алексей Венедиктов внесен Минюстом в список иноагентов.